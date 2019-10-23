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23.10.2019 14:55
Рубрика: Общество

Ученые: Из-за долгого рабочего дня мужчины лысеют в два раза чаще

Текст: Ольга Игнатова
Чем дольше длится рабочий день, тем выше шансы остаться без волос. В группе риска в первую очередь мужчины. Ведь, по статистике, именно они чаще страдают алопецией (облысением).
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Связь между переработками и потерей волос выяснили корейские исследователи из Университета Сонгюнгван. Работа была опубликована в журнале Annals of Occupational and Environmental Medicine ("Взаимосвязь между рабочим временем и вероятностью алопеции среди корейских мужчин-работников: 4-летнее последующее исследование".

В исследовании приняли участие более 13 тысяч добровольцев в возрасте от 20 до 59 лет. Все они были разделены на группы. В первую группу вошли мужчины, чья рабочая неделя длилась 40 часов, во вторую группу те, кто трудились 52 часа, в третью те, чья трудовая неделя составляла 52 часа и более.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Реально ли победить облысение естественным путем

Во время эксперимента учитывались такие факторы, как место работы, возраст мужчины, социальное и семейное положение, а так же наличие вредных привычек. За период исследования с волосами "расстались" 2% мужчин из первой группы, 3% - из второй и 4% - из третьей группы.

"Результаты этого исследования показывают, что увеличение продолжительности рабочего дня в значительной степени связано с повышенным риском развития алопеции у мужчин, - считает ведущий автор работы Кен Хун Сон. - Мужчинам в возрасте 20-30 лет, у которых начинают выпадать волосы, возможно, стоит ограничить рабочее время, чтобы предотвратить облысение". Одна из главных причин облысения - стресс, из-за которого волосы переходят в катагенную фазу, в которой волосяная луковица начинает отделяться от фолликула. Из-за стресса нарушается работа гормональной системы.

Как рассказали "Российской газете" в одной из ведущих косметологических клиник Москвы, по статистике, частота алопеции у мужчин в 8 раз выше, чем у женщин.

Мужской тип облысения называется андрогенетическим или андрогенным. Он встречается и у женщин, но довольно редко. Такой тип облысения локализуется в лобно-теменной и макушечной областях. Височные и затылочные зоны практически не затрагиваются.

Фото: iStock
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Андрогенный тип облысения проявляется постепенно. Процесс, как правило, начинается с того, что волосы истончаются, становятся ломкими, медленнее растут. Затем начинают появляться залысины. У представителей сильного пола они располагаются на темени или лобных участках. Если не начать своевременное лечение, облысение остановить будет крайне сложно.

Напомним, что сейчас в России обсуждается возможность перехода на 4-дневную рабочую неделю. Ряд экспертов склоняются к тому, чтобы сократить не количество рабочих дней в неделе, а количество часов в рабочем дне.

"Многочисленные исследования показывают, что в течение рабочего дня человек может трудиться с полноценной отдачей не более 4-5 часов,- считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. - Соответственно, по его мнению, можно без особых потерь сократить рабочий день на 3-4 часа. Более того, человек, получивший несколько часов в день на свои дела, семью и отдых, с гораздо большей эффективностью будет работать в течение сокращенного рабочего дня".

Общество Наука Медицина и здоровое питание
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