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23.10.2019 16:59
Рубрика: В мире

В Болгарии отреагировали на сообщения о грузовике с 39 телами мигрантов

Текст: Александр Саможнев
Болгарский МИД не смог подтвердить, что среди погибших мигрантов, найденных в среду полицией в грузовике в промышленной зоне недалеко от Лондона, имеются болгарские граждане, сообщает портал БНР.

"Мы проверяем информацию о гибели 39 мигрантов, опубликованную в британских СМИ, которые якобы следовали из Болгарии. Пока таких данных у нас нет", - заявила официальный представитель ведомства Цветана Крастева. По ее словам, болгарские официальные лица установили контакт с полицией Великобритании. Посол в Лондоне Марин Райков провел телефонные консультации с британской коллегой в Софии Эммой Хопкинс. Достигнута договоренность обмениваться информацией по этому громкому делу.

Кроме того, МВД Болгарии также не подтвердило, что автомашина, найденная на стоянке в промышленной зоне недалеко от Темзы, имеет болгарскую регистрацию. Отмечалось, что София ожидает установления национальности погибших людей. Со своей стороны, суперинтендант полиции графства Эссекс заявил, что это может занять продолжительное время.

Фото: sledcom.ru
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По предварительным данным, грузовик начал свое путешествие в Болгарии и в субботу прибыл в Великобританию через порт Северного Уэльса Холихед, который является основной точкой въезда из Ирландии. Водитель автомашины, 25-летний житель Северной Ирландии, арестован по подозрению в убийстве. В настоящее время с ним работают следователи.

Британские власти были предупреждены о том, что контрабандисты рассматривают ирландскую границу как слабое звено на пути в Великобританию. Не исключено, что именно этот канал был использован для переброски нелегальных мигрантов. отмечает газета The Daily Mirror.

Напомним, это уже не первый случай массовой гибели людей, стремящихся найти работу в Великобритании. В 2000 году в порту Дувра полиция обнаружила в грузовике с овощами тела 58 китайцев. Водитель из Нидерландов был осужден за убийство.

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