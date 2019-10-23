В Болгарии отреагировали на сообщения о грузовике с 39 телами мигрантов

Thirty-nine people, including a teenager, have been found dead inside a lorry container at an industrial park in Essex.



Police and ambulance crews were called following the discovery at Waterglade Industrial Park in Grays at 1.40am.



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"Мы проверяем информацию о гибели 39 мигрантов, опубликованную в британских СМИ, которые якобы следовали из Болгарии. Пока таких данных у нас нет", - заявила официальный представитель ведомства Цветана Крастева. По ее словам, болгарские официальные лица установили контакт с полицией Великобритании. Посол в Лондоне Марин Райков провел телефонные консультации с британской коллегой в Софии Эммой Хопкинс. Достигнута договоренность обмениваться информацией по этому громкому делу.

Кроме того, МВД Болгарии также не подтвердило, что автомашина, найденная на стоянке в промышленной зоне недалеко от Темзы, имеет болгарскую регистрацию. Отмечалось, что София ожидает установления национальности погибших людей. Со своей стороны, суперинтендант полиции графства Эссекс заявил, что это может занять продолжительное время.

По предварительным данным, грузовик начал свое путешествие в Болгарии и в субботу прибыл в Великобританию через порт Северного Уэльса Холихед, который является основной точкой въезда из Ирландии. Водитель автомашины, 25-летний житель Северной Ирландии, арестован по подозрению в убийстве. В настоящее время с ним работают следователи.

Британские власти были предупреждены о том, что контрабандисты рассматривают ирландскую границу как слабое звено на пути в Великобританию. Не исключено, что именно этот канал был использован для переброски нелегальных мигрантов. отмечает газета The Daily Mirror.

Напомним, это уже не первый случай массовой гибели людей, стремящихся найти работу в Великобритании. В 2000 году в порту Дувра полиция обнаружила в грузовике с овощами тела 58 китайцев. Водитель из Нидерландов был осужден за убийство.