В Кремле оценили ситуацию с подготовкой к саммиту "нормандской четверки"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с подготовкой к саммиту "нормандской четверки". Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Киев выполнил свою часть договоренностей для возобновления работы "нормандской четверки" и рассчитывает на проведение встречи лидеров в ближайшее время​​​.

- Мы не видим каких-либо изменений в той ситуации, которая способствовала бы подготовке саммита "нормандской четверки", - цитирует слова Пескова РИА Новости.

Он подчеркнул, что по-прежнему существует противоречивое отношение украинской стороны к "формуле Штайнмайера" по Донбассу, а также не выполняются договоренности о разведении сил в районах населенных пунктов Золотом и Петровском.

Накануне Дмитрий Песков заявил о том, что саммит в "нормандском формате" подготовить сложно из-за позиции одной из сторон. "В свое время "нормандский формат согласовал некий комплекс договоренностей, и сейчас одна из сторон-участниц "нормандского формата" допускает отхождение от этого комплекса договоренностей, затрудняя подготовку к возможному и столь необходимому следующему саммиту", - отметил Песков. "Сейчас никаких конкретно обозначенных сроков нет и быть не может", - сказал пресс-секретарь главы государства.