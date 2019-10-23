Гол и передача Александра Овечкина принесли "Вашингтону" победу в матче против "Калгари" - 5:3.

В регулярном чемпионате НХЛ состоялись очередные матчи. "Вашингтон" в гостях нанес поражение "Калгари" - 5:3. В первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели, а после перерыва "столичные" открыли счет. Отличился защитник Джон Карсон, ассистентом в этом голе выступил Александр Овечкин. Чендлер Стивенсон закрепил успех "Вашингтона", однако хозяева стараниями Элиаса Линдхольма и Остина Чарника счет сравняли.

Вывел гостей вперед Овечкин. Они с Никласом Бэкстремом вышли вдвоем против одного защитника, и швед отдал передачу на россиянина, который в касание переправил шайбу в сетку. Том Уилсон и все тот же Карлсон довели счет до 5:2, а хозяева до конца встречи смогли лишь отыграть одну шайбу стараниями Тобиаса Ридераю.

Овечкин забросил 665-ю шайбу в карьере и теперь всего на три шайбы отстает от идущего на 12-м месте Люка Робитайла.

"Флорида" благодаря отличной игре российского голкипера Сергея Бобровского обыграла "Питтсбург" - 4:2. Вратарь "пантер" отразил 23 броска по своим воротам.

Также 32 отраженных броска российского голкипера "Нью-Йорк Рейнджерс" Александра Георгиева не помогли его команде в матче против "Аризоны". "Рейнджеры" уступили 2:3, а их лидер Артемий Панарин покинул лед без набранных очков. Его партнер Павел Бучневич сделал голевую передачу.