Новости

Врачи объяснили влияние малого количества алкоголя на сердце 09:11
Пожар в южно-сахалинской "двухэтажке" создал угрозу соседним домам 08:27
Камчатскую икру от производителей-призраков пытались продать в Сети 08:06
В Hyundai назвали число первых подписчиков на свои автомобили 08:00
Роскачество нашло плесень в аптечной ромашке 08:00
В Уфе трое детей и женщина пострадали в ДТП с автобусом 07:59
Названы утренние привычки, которые помогут убрать жир на животе 07:58
Вашингтон и Сеул начали переговоры о финансировании армии США 07:23
Экс-футболист будет соперником Волкова на турнире UFC в Москве 07:15
Посольство РФ сделало запрос в госдеп из-за задержания Билалова 07:15
На Дальнем Востоке авиация нанесла ракетно-бомбовые удары "противнику" 07:03
Житель Камчатки укусил за ухо инспектора ДПС 06:37
Российские военные приступили к патрулированию сирийского Манбиджа 06:37
Сын бразильского президента отказался от должности посла в США 06:31
Трамп поздравил премьера Канады с победой на выборах 06:03
В Японии более 40 тысяч домов остаются без воды после тайфуна "Хагибис" 05:56
В Хабаровске все внутренние авиарейсы перевели в новый терминал 05:54
В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора 05:15
Пользователи Сети осудили Зеленскую за оскорбление императора Японии 05:13
Ким Чен Ын решил развивать туризм в горах Кымгансан без Южной Кореи 05:10
Посол России в США рассказал о возвращении Марии Бутиной домой 04:57
Глава Якутии создал "Айсблог" 04:42
Автор анонимной статьи про Трампа написал о нем книгу 04:20
Не менее 27 человек задержали во время протестов в Боливии 04:14
У жителя Забайкалья нашли золотые слитки на четыре млн рублей 03:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Как легко пережить смену часового пояса
Как легко пережить смену часового пояса
Как бывшим супругам делить имущество
Как бывшим супругам делить имущество
23.10.2019 08:41
Рубрика: Спорт

Овечкин затушил "огни"

Текст: Максим Домчев
Гол и передача Александра Овечкина принесли "Вашингтону" победу в матче против "Калгари" - 5:3.
Фото: Sergei Belski-USA TODAY Sports/Reuters Фото: Sergei Belski-USA TODAY Sports/Reuters
Фото: Sergei Belski-USA TODAY Sports/Reuters

В регулярном чемпионате НХЛ состоялись очередные матчи. "Вашингтон" в гостях нанес поражение "Калгари" - 5:3. В первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели, а после перерыва "столичные" открыли счет. Отличился защитник Джон Карсон, ассистентом в этом голе выступил Александр Овечкин. Чендлер Стивенсон закрепил успех "Вашингтона", однако хозяева стараниями Элиаса Линдхольма и Остина Чарника счет сравняли.

Фото: AP Photo/Luca Bruno
Петр Чех подписал контракт с английским хоккейным клубом

Вывел гостей вперед Овечкин. Они с Никласом Бэкстремом вышли вдвоем против одного защитника, и швед отдал передачу на россиянина, который в касание переправил шайбу в сетку. Том Уилсон и все тот же Карлсон довели счет до 5:2, а хозяева до конца встречи смогли лишь отыграть одну шайбу стараниями Тобиаса Ридераю.

Овечкин забросил 665-ю шайбу в карьере и теперь всего на три шайбы отстает от идущего на 12-м месте Люка Робитайла.

"Флорида" благодаря отличной игре российского голкипера Сергея Бобровского обыграла "Питтсбург" - 4:2. Вратарь "пантер" отразил 23 броска по своим воротам.

Также 32 отраженных броска российского голкипера "Нью-Йорк Рейнджерс" Александра Георгиева не помогли его команде в матче против "Аризоны". "Рейнджеры" уступили 2:3, а их лидер Артемий Панарин покинул лед без набранных очков. Его партнер Павел Бучневич сделал голевую передачу.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Исполняющий обязанности посла США на Украине выступил в конгрессе
Пенс: Курдские формирования покинули зону безопасности на севере Сирии
Посол России в США рассказал о возвращении Марии Бутиной домой
В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора
Косачев: Мастер-класс Путина и Эрдогана показал провал политики угроз