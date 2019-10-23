Видео: рабочие даже не поняли, как асфальтоукладчик соскочил с платформы

В бразильском городке Паулиста (штат Пернамбуку) асфальтоукладчик среднего класса весом ориентировочно 5-10 тонн упал с автомобильной платформы. Это произошло среди бела дня в центре города при полном попустительстве рабочих: водителя спецтехники и такелажников. Хотя, стоит признать, и без особого их участия.

Как это могло случиться - не смогут объяснить ни очевидцы, видевшие это вблизи, ни сами участники событий. Даже после нескольких просмотров видео понятнее не становится.

Всмотритесь-ка в картинку повнимательнее. Вот укладчик плавно въезжает на автоплатформу по металлическим аппарелям и, почти приняв горизонтальное положение, на секунду замирает. И в этот момент происходит что-то странное - тяжелая махина без видимых причин начинает скользить вбок к краю платформы, словно ее сдувает ветром. Еще через пару секунд асфальтоукладчик кренится вправо и медленно падает на тротуар, на котором, к счастью, в этот момент никого не было. Водитель, проявив недюжинную интуицию, по-кошачьи ловко выпрыгивает.

Что же это было? Неровность аппарелей или самой платформы? Разлитая на платформу невероятно скользкая смазка? Ураган, который целенаправленно дул на укладчик, а листву пальм лишь ласково колыхал? Пресловутый человеческий фактор? Истина, кажется, где-то рядом.