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Всем по Fallout - в Steam объявили грандиозную распродажу легендарной серии

Текст:   Богдан Бобров
23.10.2019,  
17:41
Фото: Steam Фото: Steam
Фото: Steam

Площадка Steam в последнее время все чаще выступает в роли некоего неповоротливого реликта из прошлого, неуклюже пытающегося угнаться за стремительно меняющимися тенденциями рынка цифровой дистрибуции.

Но Valve все еще умеет привлекать геймеров - в онлайн-магазине объявили старт распродажи легендарной серии игр Fallout.

Довольными должны остаться как любители олдскульной классики, так и поклонники относительно новых проектов во вселенной пост-ядерного апокалипсиса. Скидки достигают 70 процентов.

Акция будет действовать до 29 октября.

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Забавный факт - Fallout 76, получившая разгромные отзывы от критиков и игроков и не выходившая в Steam, также уронила ценник в магазине издателя Bethesda до 779,40 рублей. За ее покупку коллекцию Fallout Classic отдают в подарок.

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