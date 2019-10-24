AP: Трамп пытался давить на Зеленского еще до инаугурации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский еще до инаугурации жаловался своим советникам на давление со стороны американского коллеги Дональда Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани. Украинский лидер рассказал помощникам на совещании о требовании хозяина Белого дома инициировать расследование против газовой компании Burisma.

Как сообщает Associated Press, Зеленский в течение трех часов размышлял, что делать с данными требованиями. На встрече, состоявшейся в мае 2019 года, присутствовали помощник украинского президента Андрей Ермак и глава офиса президента Андрей Богдан. В обсуждении также принимали участие глава "Нафтогаза" Андрей Коболев и бывший американский дипломат Амос Хохштайн.

Напомним, Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы тот посодействовал в проведении на Украине разбирательства в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в состав совета директоров Burisma Group - одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. Демократы в нижней палате конгресса потребовали проведения независимого парламентского расследования. Палата представителей американского конгресса начала процедуру импичмента Трампа.