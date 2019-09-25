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25.09.2019 05:07
Рубрика: В мире

Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента

Текст: Максим Макарычев
Президент США Дональд Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента, назвав "охотой на ведьм" решение демократов "уволить" главу государства, сообщает The Associated Press.

"Они ведь даже не видели стенограмму разговора (Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским - прим. автор). Это тотальная охота на ведьм", - написал глава Белого дома в Twitter.

По словам Трампа, демократы решили испортить "важный и прекрасный день в ООН". Политик добавил, что подобные скандальные процессы портят репутацию США. Глава Белого дома выразил уверенность, что "призрак импичмента во главе с оппозиционной партией скорее усилит, чем уменьшит его политическую поддержку и позиции накануне выборов".

Фото: AP Photo/Alex Brandon
Мюллер допустил новые уголовные обвинения в адрес Трампа

Впервые об импичменте заговорили во время работы комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера, расследовавшего якобы факты вмешательства Москвы в американскую предвыборную кампанию 2016 года. Однако Мюллер не нашел доказательств сговора, еще больше подстегнув демократов найти любой повод для импичмента. Удобным поводом для этого стала публикация газеты The Washington Post, в которой говорилось о том, что Трамп якобы оказывал давление на украинские власти, требуя от них в обмен на некие преференции начать расследование в отношении делового партнера Киева - Хантера Байдена, сына его потенциального соперника на выборах 2020 года, бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Стало известно, что вопрос об импичменте "реанимировала" группа умеренных законодателей-демократов из политических округов, многие из которых имеют опыт работы в сфере национальной безопасности, однако были впервые избраны в конгресс в прошлом году. Эти политические новички, которые в большинстве своем представляют избирательные округа, где ранее побеждали республиканцы и где популярен глава Белого дома, рискуют своими собственными переизбраниями, но говорят, что "больше не могут бездействовать".

В результате во вторник днем Ненси Пелоси, спикер нижней палаты конгресса и ярый критик Трампа, после собрания демократов дала добро на инициирование процедуры импичмента.

Фото: РИА Новости.
Трамп прокомментировал скандал вокруг его разговора с Зеленским

"Никто не может быть выше закона", - заявила Пелоси. Таким образом, спикер уступила усиливающемуся давлению со стороны других демократов и фактически толкнула глубоко разделенную американскую элиту в политическое столкновение между конгрессом и главой страны.

Напомним, что в среду будет обнародована полная расшифровка разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся в конце июля этого года и стал скандально известен после жалобы генеральному инспектору ЦРУ от неназванного офицера американской разведки на Украине.

Решение о расшифровке разговора для общественности принял сам президент США. "Вы увидите, что это был очень дружелюбный и абсолютно уместный звонок", - написал Трамп в Twitter.

По данным высокопоставленного источника АР в администрации президента США, адвокаты юридического бюро Белого дома и министерства юстиции настоятельно посоветовали Трампу, чтобы он выпустил копию стенограммы, поскольку, по их мнению, это покажет, что глава Белого дома не преступил закон и не поступил "ненадлежащим образом". Президент США во вторник принял окончательное решение разрешить выпуск стенограммы.

Фото: РИА Новости.
Трамп рассказал, до каких пор будет задерживать помощь Киеву

Некоторые демократы акцентировали внимание на том, что Трамп предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому якобы бесплатную услугу - выделение 400 миллионов долларов на военную помощь в обмен на компромат о Байдене. Однако Трамп лично приказал своим сотрудникам заморозить помощь Киеву, санкционированную конгрессом, за несколько дней до телефонного звонка Зеленскому. Трамп отрицал, что эта заморозка связана с информацией о сыне Байдена.

Во вторник Дональд Трамп в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН подтвердил, что заморозка пакета военной помощи Украине не была связана с делом Хантера Байдена.

Президент заявил, что он не оказывает никакого давления на украинское правительство, чтобы расследовать деятельность сына Байдена на Украине. Чуть позже, когда его снова спросили о том, почему он заблокировал помощь Украине перед телефонным звонком Зеленскому, Трамп перевел разговор на другую тему и сказал, что другие страны должны внести свой вклад в помощь Украине.

В мире США В мире экс-СССР Украина Дональд Трамп
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