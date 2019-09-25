Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента

"Они ведь даже не видели стенограмму разговора (Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским - прим. автор). Это тотальная охота на ведьм", - написал глава Белого дома в Twitter.

По словам Трампа, демократы решили испортить "важный и прекрасный день в ООН". Политик добавил, что подобные скандальные процессы портят репутацию США. Глава Белого дома выразил уверенность, что "призрак импичмента во главе с оппозиционной партией скорее усилит, чем уменьшит его политическую поддержку и позиции накануне выборов".

Впервые об импичменте заговорили во время работы комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера, расследовавшего якобы факты вмешательства Москвы в американскую предвыборную кампанию 2016 года. Однако Мюллер не нашел доказательств сговора, еще больше подстегнув демократов найти любой повод для импичмента. Удобным поводом для этого стала публикация газеты The Washington Post, в которой говорилось о том, что Трамп якобы оказывал давление на украинские власти, требуя от них в обмен на некие преференции начать расследование в отношении делового партнера Киева - Хантера Байдена, сына его потенциального соперника на выборах 2020 года, бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Стало известно, что вопрос об импичменте "реанимировала" группа умеренных законодателей-демократов из политических округов, многие из которых имеют опыт работы в сфере национальной безопасности, однако были впервые избраны в конгресс в прошлом году. Эти политические новички, которые в большинстве своем представляют избирательные округа, где ранее побеждали республиканцы и где популярен глава Белого дома, рискуют своими собственными переизбраниями, но говорят, что "больше не могут бездействовать".

В результате во вторник днем Ненси Пелоси, спикер нижней палаты конгресса и ярый критик Трампа, после собрания демократов дала добро на инициирование процедуры импичмента.

"Никто не может быть выше закона", - заявила Пелоси. Таким образом, спикер уступила усиливающемуся давлению со стороны других демократов и фактически толкнула глубоко разделенную американскую элиту в политическое столкновение между конгрессом и главой страны.

Напомним, что в среду будет обнародована полная расшифровка разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся в конце июля этого года и стал скандально известен после жалобы генеральному инспектору ЦРУ от неназванного офицера американской разведки на Украине.

Решение о расшифровке разговора для общественности принял сам президент США. "Вы увидите, что это был очень дружелюбный и абсолютно уместный звонок", - написал Трамп в Twitter.

По данным высокопоставленного источника АР в администрации президента США, адвокаты юридического бюро Белого дома и министерства юстиции настоятельно посоветовали Трампу, чтобы он выпустил копию стенограммы, поскольку, по их мнению, это покажет, что глава Белого дома не преступил закон и не поступил "ненадлежащим образом". Президент США во вторник принял окончательное решение разрешить выпуск стенограммы.

Некоторые демократы акцентировали внимание на том, что Трамп предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому якобы бесплатную услугу - выделение 400 миллионов долларов на военную помощь в обмен на компромат о Байдене. Однако Трамп лично приказал своим сотрудникам заморозить помощь Киеву, санкционированную конгрессом, за несколько дней до телефонного звонка Зеленскому. Трамп отрицал, что эта заморозка связана с информацией о сыне Байдена.

Во вторник Дональд Трамп в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН подтвердил, что заморозка пакета военной помощи Украине не была связана с делом Хантера Байдена.

Президент заявил, что он не оказывает никакого давления на украинское правительство, чтобы расследовать деятельность сына Байдена на Украине. Чуть позже, когда его снова спросили о том, почему он заблокировал помощь Украине перед телефонным звонком Зеленскому, Трамп перевел разговор на другую тему и сказал, что другие страны должны внести свой вклад в помощь Украине.