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Рубрика: В мире

Американские сенаторы снова заговорили о военной помощи Украине

Американские конгрессмены готовы восстановить военную помощь Украине, если президент США ее отменит. С таким заявлением выступил республиканец Рон Джонсон, который недавно вместе с сенатором Крисом Мерфи посетил Украину.

Фото: P Photo/Andrew Harnik
Трамп заявил о готовности принять участие в переговорах РФ и Украины

"Об этой стране должны заботиться другие европейские страны, поскольку она располагается у них на заднем дворе", - заявил глава Белого дома. В американской администрации добавили, что вопрос пока остается открытым.

Напомним, ранее конгресс США одобрил ежегодную военную помощь Украине в размере 250 миллионов долларов. Но в конце августа Дональд Трамп распорядился провести углубленную проверку освоения Киевом американской военной помощи. Американский лидер решил убедиться, что выделяемые деньги "используется наилучшим образом с точки зрения интересов США", пишет издание Politico.

В мире США В мире экс-СССР Украина
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