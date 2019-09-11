Американские сенаторы снова заговорили о военной помощи Украине

Американские конгрессмены готовы восстановить военную помощь Украине, если президент США ее отменит. С таким заявлением выступил республиканец Рон Джонсон, который недавно вместе с сенатором Крисом Мерфи посетил Украину.

"Об этой стране должны заботиться другие европейские страны, поскольку она располагается у них на заднем дворе", - заявил глава Белого дома. В американской администрации добавили, что вопрос пока остается открытым.

Напомним, ранее конгресс США одобрил ежегодную военную помощь Украине в размере 250 миллионов долларов. Но в конце августа Дональд Трамп распорядился провести углубленную проверку освоения Киевом американской военной помощи. Американский лидер решил убедиться, что выделяемые деньги "используется наилучшим образом с точки зрения интересов США", пишет издание Politico.