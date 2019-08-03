В США подсчитаны расходы на расследование спецпрокурора Мюллера

Расследование спецпрокурором Робертом Мюллером приписываемого России вмешательства в выборы в США стоило почти 32 миллиона долларов. Такие данные следуют из документов, которые в пятницу опубликовало министерство юстиции США.

Так, например, сотрудникам аппарата Мюллера за два года работы (с мая 2017 по май 2019 года) были выплачены зарплаты и пособия в размере 9,7 миллиона долларов. На аренду помещений, связь и коммунальные услуги ушло 3,1 миллиона, а расходы на поездки составили 1,6 миллиона долларов, пишет ТАСС.

Расследование о якобы вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году бывший спецпрокурор Роберт Мюллер вел почти два года, однако свидетельств сговора между президентом США Дональдом Трампом и Москвой он так и не нашел.

Между тем Трамп в пятницу заявил, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией - расследование Мюллера - "мертва". Он подчеркнул, что Вашингтон стремится к тому, чтобы отношения с Москвой были хорошими. Но, по его словам, в свете расследования это было тяжело сделать.