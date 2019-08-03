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Рубрика: В мире

В США подсчитаны расходы на расследование спецпрокурора Мюллера

Роберт Мюллер. Фото: AP Photo/Carolyn Kaster Роберт Мюллер. Фото: AP Photo/Carolyn Kaster
Роберт Мюллер. Фото: AP Photo/Carolyn Kaster

Расследование спецпрокурором Робертом Мюллером приписываемого России вмешательства в выборы в США стоило почти 32 миллиона долларов. Такие данные следуют из документов, которые в пятницу опубликовало министерство юстиции США.

Фото: REUTERS/Leah Millis
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Так, например, сотрудникам аппарата Мюллера за два года работы (с мая 2017 по май 2019 года) были выплачены зарплаты и пособия в размере 9,7 миллиона долларов. На аренду помещений, связь и коммунальные услуги ушло 3,1 миллиона, а расходы на поездки составили 1,6 миллиона долларов, пишет ТАСС.

Расследование о якобы вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году бывший спецпрокурор Роберт Мюллер вел почти два года, однако свидетельств сговора между президентом США Дональдом Трампом и Москвой он так и не нашел.

Между тем Трамп в пятницу заявил, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией - расследование Мюллера - "мертва". Он подчеркнул, что Вашингтон стремится к тому, чтобы отношения с Москвой были хорошими. Но, по его словам, в свете расследования это было тяжело сделать.

В мире США Выборы президента США-2016 Россия и США
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