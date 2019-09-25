Трамп: Заявление демократов об импичменте испортили день на ГА ООН

Высказывания представителей Демократической партии о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа испортили важный для американского лидера день на Генассамблее ООН.

"Такой важный день в ООН, так много работы и так много достижений, и демократы намеренно уничтожили и дискредитировали это с очередными бессмысленными сенсациями по "охоте на ведьм", - написал глава Белого дома в Twitter, подчеркнув, что это плохо для страны.

Он упомянул спикера находящейся под контролем демократов Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, главу юридического комитета Палаты представителей Джерролда Надлера и председателя спецкомитета по разведке Палаты Адама Шиффа, подчеркнув, что они никогда даже не видели стенограмму его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее Нэнси Пелоси заявила, что Палата представителей начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Шести комитетам дано указание приступить к проведению собственных расследований. По словам Пелоси, Трамп предал должность президента, национальную безопасность и целостность выборов.

Поводом для начала процедуры импичмента стал недавний скандал, в котором оказался замешан хозяин Белого дома. Его обвинили в давлении на лидера другой страны. Якобы Трамп попросил Зеленского, чтобы тот инициировал разбирательство в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в совет директоров одной из крупнейших частных газовых компаний Украины.

До сегодняшнего дня процедура импичмента главы государства инициировалась в истории Соединенных Штатов лишь трижды. Ее запуск еще совершенно не означает, что Трамп будет лишен должности, пишет ТАСС.