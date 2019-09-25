Трамп: Заявление демократов об импичменте испортили день на ГА ООН

Высказывания представителей Демократической партии о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа испортили важный для американского лидера день на Генассамблее ООН.
"Такой важный день в ООН, так много работы и так много достижений, и демократы намеренно уничтожили и дискредитировали это с очередными бессмысленными сенсациями по "охоте на ведьм", - написал глава Белого дома в Twitter, подчеркнув, что это плохо для страны.
Он упомянул спикера находящейся под контролем демократов Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, главу юридического комитета Палаты представителей Джерролда Надлера и председателя спецкомитета по разведке Палаты Адама Шиффа, подчеркнув, что они никогда даже не видели стенограмму его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Напомним, ранее Нэнси Пелоси заявила, что Палата представителей начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Шести комитетам дано указание приступить к проведению собственных расследований. По словам Пелоси, Трамп предал должность президента, национальную безопасность и целостность выборов.
Поводом для начала процедуры импичмента стал недавний скандал, в котором оказался замешан хозяин Белого дома. Его обвинили в давлении на лидера другой страны. Якобы Трамп попросил Зеленского, чтобы тот инициировал разбирательство в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в совет директоров одной из крупнейших частных газовых компаний Украины.
До сегодняшнего дня процедура импичмента главы государства инициировалась в истории Соединенных Штатов лишь трижды. Ее запуск еще совершенно не означает, что Трамп будет лишен должности, пишет ТАСС.
Such an important day at the United Nations, so much work and so much success, and the Democrats purposely had to ruin and demean it with more breaking news Witch Hunt garbage. So bad for our Country!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 сентября 2019 г.