Автомобиль Юрия Гагарина оказался серым, а не голубым

Автомобиль Matra Djet первого космонавта Юрия Гагарина не имел синего цвета кузова, он изначально был окрашен в серый металлик. Распространенное в интернете фото, где Гагарин стоит рядом с синей "Матрой", - это неправильно раскрашенный черно-белый снимок, информирует рижский автомобильный блогер и фотограф Майк Моторов.

Чтобы выяснить подлинный окрас автомобиля Юрия Алексеевича, Майк разыскал сотрудников компании Matra, имевших отношение к истории дарения машины. Ответ был следующим: номер шасси 10146, цвет Gris platine iris (радужный платиновый серый), с черным интерьером.

Этот экземпляр в том же сером цвете сохранился в целости и сегодня находится в собственности частного коллекционера в литовском Каунасе. Matra Djet была направлена правительством Франции в Советский Союз в качестве подарка Юрию Гагарину, после его визита на авиасалон в Ле Бурже в 1965 году.

Matra Djet производилась с 1965 года промышленной группой Matra, строившей в том числе и космические аппараты. На Matra Djet отличалась новаторской для своего времени конструкцией, в частности это первый серийный автомобиль с центральномоторной компоновкой.

Правильно раскрашенный снимок Гагарина рядом с его спорткаром Matra.