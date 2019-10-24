Хакера, подозреваемого в убийстве следователя, передали России

По данным Интерпола, хакер Сумбаев и еще 28 человек в России обвиняются в фиктивных возвратах билетов РЖД и авиакомпании S7, на чем они заработали 17 миллионов рублей. События относятся к 2013-2014 годам. Именно это дело, а также множество других резонансных случаев, расследовала Шишкина.

Гражданин РФ Сумбаев после задержания в Тбилиси в ноябре прошлого года попросил у грузинских властей предоставить ему убежище. В середине октября Минюст Грузии сообщил, что выдаст его российской стороне. В четверг хакера доставили на грузино-российскую границу у таможенно-пропускного пункта "Ларс", где состоялась процедура его дальнейшей экстрадиции в Россию. Адвокаты Сумбаева настаивали на том, что необходимо приостановить процесс экстрадирования до решения ЕСПЧ. По сообщению министра юстиции Грузии Теи Цулукиани, у Страсбургского суда нет никаких препятствий для передачи задержанного российской стороне.

По подозрению в совершении убийства Шишкиной были задержаны Абдулазиз Абдулазизов 2000 года рождения и некий 17-летний житель Санкт-Петербурга.