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24.10.2019 18:53
Рубрика: Происшествия

С рук на руки

Хакера, подозреваемого в убийстве следователя, передали России
Текст: Владимир Полетаев
В четверг правоохранительные органы Грузии передали России Ярослава Сумбаева, подозреваемого в причастности к убийству в октябре прошлого года в Подмосковье следователя Евгении Шишкиной.

По данным Интерпола, хакер Сумбаев и еще 28 человек в России обвиняются в фиктивных возвратах билетов РЖД и авиакомпании S7, на чем они заработали 17 миллионов рублей. События относятся к 2013-2014 годам. Именно это дело, а также множество других резонансных случаев, расследовала Шишкина.

Убитую в Подмосковье следователя Шишкину наградили орденом Мужества

Гражданин РФ Сумбаев после задержания в Тбилиси в ноябре прошлого года попросил у грузинских властей предоставить ему убежище. В середине октября Минюст Грузии сообщил, что выдаст его российской стороне. В четверг хакера доставили на грузино-российскую границу у таможенно-пропускного пункта "Ларс", где состоялась процедура его дальнейшей экстрадиции в Россию. Адвокаты Сумбаева настаивали на том, что необходимо приостановить процесс экстрадирования до решения ЕСПЧ. По сообщению министра юстиции Грузии Теи Цулукиани, у Страсбургского суда нет никаких препятствий для передачи задержанного российской стороне.

По подозрению в совершении убийства Шишкиной были задержаны Абдулазиз Абдулазизов 2000 года рождения и некий 17-летний житель Санкт-Петербурга.

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