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24.10.2019 00:11
Рубрика: Спорт

"Интер", "Барселона" и "Ливерпуль" добились побед в матчах ЛЧ

Текст: Артур Нанян
В среду вечером состоялись последние матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Сенсаций они не принесли.
Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo
Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

Легких побед добились "Ливерпуль" и "Интер". Английский клуб удачно съездил в Бельгию к "Генку". Дубль Алекса Окслейда-Чемберлена, а также голы Садио Мане и Мохаммеда Салаха помогли "красным" крупно выиграть - 4:1. Во второй встрече этой группы "Наполи" одолел на выезде "Ред Булл Зальцбург" (3:2).

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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"Интер" без особых проблем обыграл на своем поле дортмундскую "Боруссию" - 2:0. Во втором матче группы F "Барселона" с огромным трудом победила в Чехии "Славию" (2:1). В концовке встречи хозяева создали достаточно моментов для второго гола, но "сине-гранатовые" выстояли.

В матче "Лилль" - "Валенсия" в составе испанской команды отличился Денис Черышев. Впрочем, гола полузащитника российской сборной оказалось недостаточно для победы: французы вырвали ничью (1:1).

Наконец, "Бенфика" одолела дома "Лион" (2:1). Лидирует в этой группе РБ "Лейпциг", в активе которого шесть очков. Далее идут "Зенит" с "Лионом" (по четыре балла), а замыкает таблицу с тремя очками "Бенфика".

"ПСЖ", "Тоттенхэм" и "Мансити" забили по пять мячей в играх Лиги чемпионов
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