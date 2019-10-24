"Интер", "Барселона" и "Ливерпуль" добились побед в матчах ЛЧ

В среду вечером состоялись последние матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Сенсаций они не принесли.

Легких побед добились "Ливерпуль" и "Интер". Английский клуб удачно съездил в Бельгию к "Генку". Дубль Алекса Окслейда-Чемберлена, а также голы Садио Мане и Мохаммеда Салаха помогли "красным" крупно выиграть - 4:1. Во второй встрече этой группы "Наполи" одолел на выезде "Ред Булл Зальцбург" (3:2).

"Интер" без особых проблем обыграл на своем поле дортмундскую "Боруссию" - 2:0. Во втором матче группы F "Барселона" с огромным трудом победила в Чехии "Славию" (2:1). В концовке встречи хозяева создали достаточно моментов для второго гола, но "сине-гранатовые" выстояли.

В матче "Лилль" - "Валенсия" в составе испанской команды отличился Денис Черышев. Впрочем, гола полузащитника российской сборной оказалось недостаточно для победы: французы вырвали ничью (1:1).

Наконец, "Бенфика" одолела дома "Лион" (2:1). Лидирует в этой группе РБ "Лейпциг", в активе которого шесть очков. Далее идут "Зенит" с "Лионом" (по четыре балла), а замыкает таблицу с тремя очками "Бенфика".