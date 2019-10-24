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24.10.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Как поведет себя рубль после заседания Банка России

Текст: Роман Маркелов
Александр Купцикевич, ведущий финансовый аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

- Игроки с рублем, похоже, осторожно фиксируют прибыль от его недавнего роста. Внимание участников переключается с прогресса в торговых переговорах и продвижения сделки по Brexit на слабую корпоративную отчетность крупных зарубежных компаний. Показатели слабей ожиданий и пересмотр прогнозов выручки и прибыли возвращаются в фокус инвесторов на последствия торговых споров США и Китая на мировую экономику.

Пара "доллар-рубль" оказалась плотно прибита к уровням вблизи 64, не сумев развить наступление после спада под него. На торгах в среду пара поднималась до 64, отступая от месячных минимумов. Динамика доллара к евро, фунту и некоторым другим популярным валютам указывает на некоторую усталость рынка от ралли последних дней.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Доллар приостановил свое отступление к большинству мировых валют. С начала месяца по конец прошлой недели американская валюта потеряла 2,4% до трехмесячных минимумов к корзине из шести наиболее популярных мировых валют. Участники рынка практически не сомневаются в снижении ставок ФРС США на будущей неделе.

Но это также означает, что новость полностью заложена в котировки и не оказывает более давления на курс американской валюты. Участники российского рынка, похоже, теперь переключаются на монетарную политику Банка России, который в пятницу опубликует свое решение по ключевой ставке.

Последние недели от Банка России поступали сигналы готовности более активно смягчать монетарную политику, чем ожидалось ранее. Данные о замедлении инфляции в России также способствуют более мягкой позиции ЦБ. Сейчас российские участники рынка взвешивают возможность снижения ставки в пятницу сразу на 0,5 процентного пункта. На наш взгляд, такой шаг может оказаться поспешным.

Зачастую в конце года мировые рынки весьма уязвимы - значительная часть масштабных рыночных коррекций проходила как раз в четвертом квартале. Так что не исключена ситуация, когда ЦБ вновь придется не давить на рубль, а удерживать его от излишней распродажи, проводя более жесткую денежно-кредитную политику. Осторожность Банка России способна оказать поддержку российской валюте в конце недели, потенциально оставив ее около 64 до конца недели.

ЦБ отметил значительный рост вкладов населения

Пара "евро-рубль" курсирует около 71 последние две недели и может остаться у этой черты вплоть до конца недели. С одной стороны, на евро давят те же коррекционные силы, что и на рубль - единая валюта подскочила на 2,8% к доллару с начала октября и в конце месяца склонна оказаться под давлением. С другой стороны, рубль зачастую более уязвим перед рыночными коррекциями, что может подталкивать пару "евро-рубль" в сторону роста.

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