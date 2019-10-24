Комплекс зданий посольства Беларуси открыли в Нур-Султане

Государственный флаг Беларуси был поднят в торжественной обстановке над новым зданием дипломатической миссии республики в Нур-Султане накануне прибытия 24 октября в столицу Казахстана с официальным визитом президента Александра Лукашенко.

Белорусское посольство, уточняет БЕЛТА, теперь расположено на проспекте Кошкарбаева в так называемом дипломатическом квартале, где находятся резиденция российского посла, дипмиссии США, Республики Корея. Здесь также строятся представительства Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии, Узбекистана. Участок для сооружения комплекса новых зданий дипмиссии Беларуси в Нур-Султане был предоставлен еще семь лет назад на условиях долгосрочной аренды.

Кстати, в столице Казахстана 24 октября начал работу и белорусско-казахстанский бизнес-форум, в котором ожидается участие около двухсот предприятий двух стран СНГ. Мероприятия, подчеркивают обозреватели, приурочены ко встрече лидеров двух государств. На недавней встрече с казахстанским президентом в армянской столице Александр Лукашенко дал понять, что Минск "нацелен на серьезное углубление двусторонних отношений".

Глава РБ проведет в Нур-Султане переговоры со своим коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры стран на встрече в узком и широком составах проанализируют вопросы развития межгосударственных отношений с акцентом на расширение торгово-экономического взаимодействия. Будут также рассмотрены "перспективы расширения промышленной кооперации, наращивания сотрудничества в различных отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве, транспорте и логистике, нефтехимическом комплексе, сфере высоких технологий", - информирует пресс-служба главы белорусского государства.

Стороны обсудят сотрудничество в рамках интеграционных объединений и на международных площадках, региональную и мировую повестку дня. По итогам переговоров ожидается подписание пакета двусторонних соглашений.

Председатель БелТПП Владимир Улахович напомнил в беседе с журналистами, что два года назад глава республики поставил задачу выйти на $1 млрд в торговле с Казахстаном. В прошлом году страны почти достигли этого уровня: товарооборот приблизился к $900 млн. "Ожидаем, что в этом году мы все-таки этот миллиард сделаем. И это, наверное, еще довольно скромный подход, потому что потенциал у Беларуси и Казахстана очень большой", - заявил Улахович.

На бизнес-форуме, по его мнению, будет заложена основа для долгосрочного сотрудничества как в традиционных сферах и по новым направлениям. А всего на бизнес-форуме планируется подписать 15 коммерческих документов.