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24.10.2019 09:00
Рубрика: Легковые авто

Land Rover Defeder обзаведется удлиненной версией 130

Текст: Михаил Азнавуров

Land Rover в следующем году выпустит удлиненный Defender 130, в дополнение к представленным в сентябре 3-дверному Defender 90 и 5-дверному Defender 110, сообщает британское издание Autocar.

Внедорожник будет иметь общую колесную базу с Defender 110 (3022 мм), прибавки в длине достигнут за счет увеличенного на 342 мм заднего свеса, то есть длина автомобиля составит 5100 мм. Это позволит разместить в салоне до семи пассажиров, без учета водителя, и немало багажа.

Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover
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Наличие более дорогостоящей и богато оснащенной версии Defender позволит Land Rover побороться за покупателя в классе полноразмерных внедорожников верхнего ценового сегмента, особенно на главных рынках в США и в Китае. Среди главных конкурентов упоминается Mercedes-Benz G-class.

Появление вместительного Defender 130 вместе с тем ставит под сомнение пополнение линейки версией с кузовом "пикап", присутствовавшей у всех предшественников, начиная с Land Rover Series 1 с 1954 года.

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