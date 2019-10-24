Land Rover Defeder обзаведется удлиненной версией 130

A luxurious Defender 130 model is set to crown the line-up of @LandRover's anticipated new SUV https://t.co/iDljfU2LFb pic.twitter.com/WElsX1j4cB — Autocar (@autocar) October 21, 2019

Land Rover в следующем году выпустит удлиненный Defender 130, в дополнение к представленным в сентябре 3-дверному Defender 90 и 5-дверному Defender 110, сообщает британское издание Autocar.

Внедорожник будет иметь общую колесную базу с Defender 110 (3022 мм), прибавки в длине достигнут за счет увеличенного на 342 мм заднего свеса, то есть длина автомобиля составит 5100 мм. Это позволит разместить в салоне до семи пассажиров, без учета водителя, и немало багажа.

Наличие более дорогостоящей и богато оснащенной версии Defender позволит Land Rover побороться за покупателя в классе полноразмерных внедорожников верхнего ценового сегмента, особенно на главных рынках в США и в Китае. Среди главных конкурентов упоминается Mercedes-Benz G-class.

Появление вместительного Defender 130 вместе с тем ставит под сомнение пополнение линейки версией с кузовом "пикап", присутствовавшей у всех предшественников, начиная с Land Rover Series 1 с 1954 года.