Минкомсвязь подтвердила законность использования Telegram в РФ

Использование мессенджера Telegram в России не запрещено. Об этом заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. Он уточнил, что блокировка мессенджера не означает запрета на его использование, поскольку "одно другому не мешает".

"Решение о технической блокировке сервиса не означает запрет на пользование этим сервисом", - сказал Волин агентству "РИА Новости".

Ранее о законности использования Telegram в России заявил спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Он добавил, что попытки заблокировать используемые мессенджером IP-адреса ускорили развитие отечественных технологий.

Роскомнадзор добавил мессенджер в список заблокированных ресурсов в середине апреля 2018 года по решению Таганского районного суда Москвы за невыполнение требований о декодировании сообщений пользователей.

Создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок.