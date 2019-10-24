Эво Моралес объявил о своей победе на выборах президента Боливии в первом туре, передает The New York Times. Политик находится на посту лидера государства уже три срока подряд.

"Мы победили в первом туре, разница составила 600 тысяч голосов", - заявил он.

Моралес назвал своего основного конкурента в гонке за президентское кресло Карлоса Месу преступником, который отказался признавать результаты голосования и тем самым спровоцировал общественные беспорядки.

Напомним, что жители Боливии 20 октября выбирали главу государства. К настоящему моменту обработано около 98 процентов бюллетеней.