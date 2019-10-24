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Марият Мухина, диетолог, доктор медицинских наук.
Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости

Дети - это будущее нашей страны. Именно им предстоит реализовывать оборонный, трудовой и репродуктивный потенциал России. Поэтому крайне важно, чтобы они выросли не только умными, успешными, но и здоровыми. А первый шаг к здоровью - правильное и сбалансированное питание. Для школьников это особенно актуально, поскольку они испытывают достаточно интенсивные умственные нагрузки, на фоне которых происходит рост организма.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Очень важно, чтобы в школьном питании соблюдались дневные нормы белка. Поскольку у всех разный социальный уровень, и школа - это как раз то место, где дети из малообеспеченных семей могли бы получать полноценное питание, которое, к сожалению, не всегда им могут обеспечить дома. Ребенку необходимо 2 грамма чистого белка на килограмм веса в сутки. Пересчитывая на белковые продукты, умножаем на коэффициент 3 и получаем, что ребенок весом 20 килограмм должен ежедневно потреблять 60 грамм белка. А это примерно 200 грамм мяса или рыбы.

Завтрак и обед должны быть богаты белком. Это преступление - кормить школьников колбасой и сосисками, в которых содержатся всего-навсего следы мяса, а в основном же они состоят из сои, крахмала и разной химии. Лучше уж сделать на завтрак яичницу или омлет, кашу на молоке, сырники, на обед - отварную или тушеную курицу, рыбу с различными крупами.

Сейчас дети в плане здоровья сильно уступают своим сверстникам, жившим еще 20-30 лет назад. Они менее развиты физически, чаще болеют. Каждое новое поколение слабее предыдущего. Врачи давно уже бьют тревогу: уровень детской онкологии растет, аллергиков становится все больше и больше, увеличивается число неврологических заболеваний среди детей и подростков. Дети выходят из школы уже чуть ли не инвалидами. С гастритами, колитами, дуоденитами и прочими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Все это следствие неправильного питания. Отсутствие в рационе фруктов и овощей, горячих блюд, достаточного количества белка. Дети питаются фастфудом. Это достаточно серьезная проблема, которую, на мой взгляд, нужно решать на государственном уровне. И начинать именно с приведения в соответствие с нормами и правилами здорового питания школьных завтраков и обедов.

Ну и родителям, конечно, нужно подумать о своих детях. Не стоит давать им с собой в качестве перекуса сладкие батончики, шоколадки, печенье. Это миф, что для работы мозга нам нужен сахар. От сахара только лишние килограммы нарастают. Что чревато развитием всевозможных заболеваний и патологий. Особенно в детском возрасте. Лучше уж дать ребенку яблоко, изюм, орехи, салат из моркови и капусты. А не быстрые углеводы в виде сахаросодержащих продуктов, которые формируют у детей своего рода наркотическую зависимость.

Общество Семья и дети Общество Здоровье
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