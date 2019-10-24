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24.10.2019 21:53
Рубрика: Легковые авто

Новый Volkswagen Golf представили Джуджаро и Йоахим Лев

Текст: Дмитрий Катков (Вольфсбург)
Фото: Дмитрий Катков Фото: Дмитрий Катков
Фото: Дмитрий Катков

Компания Volkswagen представила новое, восьмое поколение модели Golf. Презентация прошла в штаб-квартире VW в Вольфсбурге. На мероприятие пригласили итальянского дизайнера Джорджетто Джуджаро, создателя первого Golf, а также тренера немецкой футбольной сборной Йоахима Лёва.

Фото: Пресс-служба Toyota
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Новый автомобиль получил рубленый, агрессивный дизайн в духе последних моделей группы. При этом в нем сохранились стилистические отсылки к предшественникам, в том числе форма задней стойки. Наиболее заметным элементом стала светодиодная лента между передними фарами. Машину показали в нескольких обвесах, которые легко отличить по форме бамперов.

Линейка силовых агрегатов будет включать два четырехцилиндровых бензиновых двигателя TSI, два дизельных TDI и один мотор на природном газе TGI. Какие из них будут представлены на российском рынке, пока не известно.

Фото: Дмитрий Катков
Фото: Пресс-служба Volkswagen
Фото: Пресс-служба Nissan.
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Восьмой Golf также будет выпускаться в пяти гибридных модификациях- три "мягких" гибрида eTSI с 48-вольтовым оборудованием и две plug-in версии. Последние будут оснащены 13-киловаттными аккумуляторами, на которых машина сможет проходить до 60 км.

Продажи модели в Германии начнутся уже в декабре этого года, до других европейских рынков она доберется в начале 2020 года, до США и Китая - чуть позже. Дата продаж в России пока не называется, известно только, что автомобиль до нас доедет.

Фото: Пресс-служба Volkswagen
#Volkswagen