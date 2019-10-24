Опыт развития белорусской таможни представлен на форуме в Москве

Ежегодно это мероприятие, пояснили эксперты, дает возможность органам власти и бизнеса из стран ЕАЭС, СНГ, ближнего и дальнего зарубежья собираться для обмена опытом и обсуждения новых инициатив в сферах таможенного администрирования и экономической деятельности.

Уже пять лет, сообщил Сенько, в Беларуси таможня выполняет функции транспортного и санитарно-карантинного контроля. Дело в том, пояснил он, что "стремительно увеличивается товаропоток: в частности, за три года объем перемещенных через границу товаров в Беларуси вырос на 27 процентов". А в текущем году сотрудники первыми в ЕАЭС взяли на себя часть функционала и пограничной службы. Благодаря этому сокращается время, затрачиваемое на все формальности на границе, при этом на высоком уровне обеспечивается и безопасность.

Свои результаты, по мнению руководителя отрасли, дает и активно внедряемая в РБ автоматизация операций. В настоящее время в республике в автоматическом режиме выпускается каждая пятая экспортная декларация. Это отражается и на времени выпуска: в течение пяти минут оформляется 81 процент экспорта, в течение 2 часов - 77 процента импорта, в течение 10 минут - 84 процента транзита. Кроме того, пояснил Сенько, значительно сократить время позволяет и внедренная в этом месяце система мгновенных платежей.

В совершенствовании таможенного администрирования свою немаловажную роль сыграло и создание единой системы транзита с использованием электронных пломб, полагает белорусский чиновник. В РБ, уточнил он, уже действует национальный сегмент данной системы. Первый этап пилотного проекта стартовал в феврале, а сейчас проходит второй этап, а национальным оператором разрабатывается собственное пломбировочное устройство, которое до конца года будет опробовано в действии.

"Современная таможня способна продолжать работу по формированию разумного баланса между контрольной нагрузкой, гарантированной скоростью обработки грузов, борьбой с трансграничной преступностью и наполнением государственного бюджета", - резюмировал Юрий Сенько.