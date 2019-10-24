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Паоло Соррентино снимет сериал о "темной стороне" Голливуда

Новости
    24.10.2019, 11:08
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Итальянский режиссер и сценарист Паоло Соррентино подписался на новый многосерийный проект. Как передает Discussing Film, маэстро снимет шоу на четыре эпизода для канала HBO.

Фото: kinopoisk.ru
HBO покажет четыре новые длинные серии "Времени приключений"

История расскажет о жизни голливудской актрисы, которую друзья пытаются уберечь от темных, мрачных сторон звездной жизни.

Продюсерами проекта выступят Лоренцо Миели и Риккардо Нери из компании Wildside, с которыми Соррентино делал "Нового папу".

Производство планируется начать в январе 2020 года в Лос-Анджелесе.

Пока же еще раз полюбуйтесь на несказанно прекрасный трейлер продолжения "Папы".

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