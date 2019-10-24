Паоло Соррентино снимет сериал о "темной стороне" Голливуда

Итальянский режиссер и сценарист Паоло Соррентино подписался на новый многосерийный проект. Как передает Discussing Film, маэстро снимет шоу на четыре эпизода для канала HBO.

История расскажет о жизни голливудской актрисы, которую друзья пытаются уберечь от темных, мрачных сторон звездной жизни.

Продюсерами проекта выступят Лоренцо Миели и Риккардо Нери из компании Wildside, с которыми Соррентино делал "Нового папу".

Производство планируется начать в январе 2020 года в Лос-Анджелесе.

Пока же еще раз полюбуйтесь на несказанно прекрасный трейлер продолжения "Папы".