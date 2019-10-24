Почему власти Чили боятся наказывать погромщиков

На прошлой неделе в столице Чили, Сантьяго, произошли крупнейшие за последние десятилетия массовые беспорядки, ущерб от которых составляет, по некоторым оценкам, более миллиарда долларов.

6 октября правительство Чили приняло решение о повышении стоимости проезда в метро на 30 песо (менее 3 рублей). Это вызвало протесты студентов и столичной молодежи, которые были поддержаны левыми политическими организациями. Первоначально это проявлялось в массовых "прорывах" групп молодежи на станции метро без оплаты, что нередко сопровождалось силовым противостоянием с сотрудниками метро.

К 18 октября относительно мирные акции протеста вышли за пределы метро и переросли в столкновения с полицией, возведение баррикад, поджоги зданий, автобусов, вандализм, на улицах появились мародеры. В результате разрушены более 80 станций метро, в том числе 9 станций сожжены полностью, сожжены также несколько торговых центров и офисное здание итальянской энергетической компании Enel. Для наведения порядка и обеспечения общественной безопасности в Сантьяго и пригородах на помощь полиции были направлены армейские подразделения и с 19 октября был введен комендантский час, запрещено проведение массовых мероприятий, продажа алкогольных напитков.

20 октября тысячи человек вышли на новые акции протеста, уже с политическими требованиями. За участие в погромах и нарушение комендантского часа арестованы свыше полутора тысяч человек. По последним данным, в ходе беспорядков погибли 15 человек. По состоянию на 22 октября из 7 линий столичного метро работает только одна, да и то частично.

Казалось бы, странно, что подобные события происходят в одной из самых богатых и экономически развитых стран Латинской Америки, но у этого есть свои причины и своя история.

Чили - не единственная страна в Латинской Америке, в истории которой был период правления военной диктатуры. Но, возможно, уникальность Чили в том, что правление военных было введено в результате вооруженного свержения законно избранного правительства социалистов. И несмотря на мирную передачу власти демократическому правительству в 1990-м, противостояние партий и сторонников левых и правых взглядов проявляется в острой, зачастую непримиримой форме.

По уровню ВВП на душу населения Чили находится на втором месте в Южной Америке после Уругвая и даже опережает Россию. Основа экономики Чили - горнодобывающая промышленность, в первую очередь, добыча и производство меди, страна является крупнейшим в мире экспортером меди. В начале 2000-х благоприятная ситуация на рынке меди и ряда других металлов обеспечила достаточно приличный по местным меркам уровень жизни значительной части населения Чили и сделала ее привлекательной для многих зарубежных специалистов. Падение мировых цен на медь привело к падению доходов государства и проблемам в экономике. Это совпало с первым сроком правления президента Себастьяна Пиньеры (2010 - 2014 г.г.), первого главы государства от правых сил после двадцатилетнего периода правления демократов. Последующее противостояние правого правительства и левой оппозиции и обилие популизма создавали серьезные проблемы для решения многочисленных проблем государства, особенно социальных.

Повторное избрание в 2014 году президентом Чили социалиста Мишель Бачелет продолжило политическое противостояние с правыми. Правительство Бачелет инициировало ряд широкомасштабных реформ: налоговой системы, образования, медицинского обслуживания населения, пенсионной системы. Необходимость кардинальных преобразований во всех этих сферах назрела давно, но одновременное проведение таких реформ требовало серьезных финансовых ресурсов и воспринималось многими как явно популистская акция.

В стране, действительно, накопилось много социально-экономических проблем, очень остро стоит вопрос социальной справедливости и социального неравенства. В столице Сантьяго существует достаточно четкое разделение муниципалитетов по социально-экономическому уровню жителей. Аналогичное разделение наблюдается в сфере образования, здравоохранения и пр. Нередко при приеме на работу прежде, чем обсудить профессиональный опыт кандидата, работодатель поинтересуется, в каком районе Сантьяго он живет, какую школу оканчивал, чем занимаются родители, родственники. Ситуацию с занятостью в Чили вряд ли можно назвать катастрофической, но с 2015 года наблюдается рост безработицы, на 2018-й - 7,2% (однако среди молодежи - 18%). В последние годы резко вырос уровень иммиграции из беднейших стран региона, что также способствует росту социальной напряженности в стране.

В условиях жёсткого противостояния правительства и оппозиции очень остро стоит вопрос применения возможных силовых мер по предотвращению противоправных действий со стороны различных социальных групп граждан.

Проведение акций протеста, в том числе, с перекрытием движения транспорта по центральным улицам города, дело обычное. Зачастую изначально мирные акции заканчиваются проявлениями вандализма: бьют стекла, витрины, ломают рекламные щиты, дорожные знаки и т.п. При этом многие сторонники левых организаций крайне терпимо относятся к подобным проявлениям, оправдывая вандализм и противоправные действия борьбой с социальной несправедливостью, в чем обвиняют правящую власть, независимо от того, представителем каких партий является президент. Все это порождает чувство полнейшей безнаказанности за любые противоправные действия. Это относится как к проявлениям откровенного вандализма, так и к фактам противодействия полиции, вплоть до вооруженного сопротивления, а также к проблеме взаимоотношений государства с коренным индейским населением страны.

Серьезной внутриполитической проблемой является конфликт с индейцами мапуче, коренным населением на юге Чили. В XVII веке, когда Чили была частью Испанской империи, национально-освободительное движение коренных индейцев мапуче, также, как и противостояние Мадрида с Каталонией, представляло серьезную проблему для Испанской короны. Племена мапуче оказывали ожесточённое сопротивление испанским завоевателям. Мапуче - единственный коренной народ в Южной Америке, который не был завоёван ни инками, ни испанцами.

Индейцы не отказались от борьбы за свою автономию - радикальные группировки устраивают погромы и поджоги на фермерских хозяйствах и участках лесозаготовок, напоминая о том, что эта земля принадлежала в прошлом их предкам. Эти конфликты неоднократно приводили к вооруженным столкновениям и жертвам как среди сотрудников полиции и армии, так и среди гражданских лиц. В местной прессе даже появлялись публикации о контактах представителей радикальных группировок мапуче с незаконными вооруженными формированиями за рубежом. Несмотря на зачастую откровенно противоправный характер действий, их активно поддерживают представители различных левых партий. Очень часто погромы оставались безнаказанными, ободряя хулиганов.

Рост социального неравенства наблюдается во всем мире. В большинстве стран Латинской Америки эта проблема стоит очень остро, особенно среди молодежи. Вместе с тем, зачастую, как в случае последних событий в Чили, протестующими движет эмоциональный протест, отрицание любых норм и правил, а также стремление обвинить правительственные структуры во всех своих проблемах и бедах. Хочется надеяться, что руководству страны удастся сохранить социальную стабильность, гражданский мир и экономическое благополучие. Но безнаказанность, порождаемая опасениями быть обвинёнными в пиночетовских методах, увеличивает число протестующих и просто хулиганов.