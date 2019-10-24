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Рубрика: В мире

Посольство РФ в Чехии возмутилось вандализмом над советским памятником

Неизвестные облили красой памятник красноармейцам в чешской Остраве. "Произошедшее не имеет никакого оправдания и лишь подтверждает опасность недальновидного и неуважительного обращения некоторых политических сил с историей Второй мировой войны и попыток очернить тех, кто жертвовал своей жизнью за освобождение Чехословакии от нацизма", - говорится в заявлении посольства РФ в Чехии, опубликованном в Facebook.

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
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Монумент посвящен 485 солдатам, павшим в 1945 году в боях за освобождение северо-востока страны. На памятнике изображены вместе две фигуры - красноармейца и чешского рабочего.

Диппредставительство РФ призвало в кратчайшие сроки привести памятник в надлежащий вид и наказать виновных. Мемориал находится под защитой российско-чешского Межправительственного соглашения о взаимном содержании военных захоронений от 1999 года. Как отметил глава Остравы Томаш Мацура, полиция уже приступила к расследованию инцидента и поиску злоумышленников.

В Чехии зарегистрировано более тысячи ста воинских захоронений и восемьсот памятных знаков, посвященных русским и советским воинам. В августе этого года неизвестные осквернили памятник советскому военачальнику Ивану Коневу, освободителю Праги. В благодарность после окончания Второй мировой войны его сделали Почетным гражданином чешской столицы.

В мире Европа Чехия Культура Арт Музеи и памятники Правительство МИД Охрана и продажа памятников Вторая мировая война
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