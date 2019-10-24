Премьер Испании назвал перезахоронение Франко шагом на пути к примирению

Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал перезахоронение диктатора Франсиско Франко шагом на пути к примирению. По словам главы правительства, могила каудильо на территории мемориального комплекса "Долина павших" была "аномалией и анахронизмом", "оскорблением испанской демократии".

"Испания сегодня противоположна тому, что было тогда. Тогда были репрессии и диктатура, сегодня свобода и демократия", - заявил Санчес. "Когда через несколько дней "Долина павших" вновь откроет свои двери, те, кто ее посетят, увидят другое место", - заверил он по окончании церемонии эксгумации.

Идею переноса могилы Франко социалисты рассматривали уже давно, однако взяться за ее воплощение удалось только после того, как премьером Испании стал Педро Санчес. Решение правительства перезахоронить Франко разделило испанцев пополам. Согласно опросу, проведенному Socio Metrica, почти 42 процента жителей королевства поддерживают это решение официального Мадрида, столько же выступают против, еще 16 процентов респондентов так и не смогли определиться со своей позицией. Примечательно, что с начала года количество сторонников перезахоронения Франко снизилось, а противников, напротив, увеличилось. При этом свыше 70 процентов опрошенных считали проведение эксгумации предвыборным ходом премьера Педро Санчеса, лидера Испанской социалистической рабочей партии. В первую очередь, за перенос могилы выступали те, кто не жил в период диктатуры. А вот люди более пожилого возраста были склонны оставить все как есть и не бередить старые раны: ведь многие семьи так или иначе пострадали в результате репрессий.

Примечательно, что напряженность в обществе вокруг места захоронения Франко создали сами власти Испании. Каудильо никогда не высказывал желания покоиться в "Долине павших" - по словам членов его семьи, он предпочел бы более спокойное место. Его дочь Кармен впоследствии, после смерти в 1988 году ее матери Кармен Поло, жалела, что ее родители не похоронены вместе. Сама Поло предпочла то самое кладбище Мингоррубио, где только теперь появилась новая могила Франко. Тем не менее тогдашний премьер Карлос Ариас Наварро посчитал, что идеальным местом для проведения похорон будет "Долина павших", символ диктатуры, где покоятся 33847 жертв Гражданской войны 1936-1939 годов. Работы над возведением комплекса продолжались с 1941 по 1959 год, в них были задействованы 20 тысяч человек, в основном политических заключенных. Из почти 34 тысяч похороненных там личность 12530 человек так и не была установлена. Их перезахоронение из общих могил началось в 1959 году и завершилось в 1983-м. Тело Франко находилось прямо под огромным крестом (150 метров в высоту), установленным в центре мемориального комплекса. Рядом находилась могила его сподвижника Хосе Антонио Примо де Риверы: его останки перемещать в другое место пока никто не собирается.

За всей этой историей с перезахоронением нынешние испанские власти только сейчас вспомнили о жертвах диктаторского режима. Буквально накануне эксгумации кабинет министров принял решение о вскрытии 13 братских могил того периода до конца года, чтобы установить личности погибших. Испания занимает одно из первых мест в мире по количеству пропавших без вести - 114226 человек за 46 лет правления Франко.