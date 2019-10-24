В Испании перезахоронили диктатора Франко

Власти Испании перезахоронили останки диктатора Франсиско Франко. Отныне каудильо будет покоиться на кладбище Мингоррубио рядом с могилой его супруги Кармен Поло.

На новое место захоронения тело генералиссимуса было доставлено вертолетом Super Puma ВВС Испании.

У входа на кладбище прах своего кумира встречали около двух сотен поклонников диктатора. При этом некоторые несли флаги времен Франко (с гербом на фоне черного орла), что в общем-то стало нарушением закона, поскольку в стране запрещено демонстрировать символы диктатуры.

По прибытии потомков каудильо - в вертолете тело сопровождал только один из них - священник Рамон Техеро (сын подполковника Антонио Техеро, одного из лидеров неудавшегося военного переворота 1981 года, когда франкисты пытались вернуть в стране диктаторский режим) провел поминальную службу. После этого семья в очередной раз простилась с Франко.

Примечательно, что склеп, где теперь покоится Франко, является собственностью правительства, власти предлагали родственникам выкупить это место, но они отказались, поэтому забота о могиле диктатора (и его супруги) ляжет государство. Ранее его отремонтировали, поскольку постройка находилась в ужасном состоянии. Могилу Кармен Поло никто не навещал со дня ее похорон в 1988 году. Из 63 тысяч евро, выделенных на проведение эксгумации и перезахоронения Франко, почти 40 тысяч ушли на ремонт, установку новых решеток на окнах, бронированной двери, различных детекторов. Теперь навестить могилу смогут лишь родственники, последователям же диктатора остается лишь любоваться на стены склепа.