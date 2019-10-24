Премьеры ЕАЭС подпишут соглашение об операциях с драгметаллами

Вопросы гармонизации правового регулирования в ювелирной сфере на пространстве Евразийского экономического союза включены в соглашение об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Ожидается, что подписи под этим "ювелирным" документом поставят главы правительств стран союза 25 октября в российской столице, информирует источник в ЕЭК.

Соглашение, уточнили в Евразийской экономической комиссии, охватывает не только единые правила обращения драгоценных металлов и драгоценных камней. Оно позволит странам ЕАЭС взаимно признавать пробирные клейма, что обеспечит свободное обращение в союзе ювелирных изделий и снизит трансакционные издержки для бизнеса.

Таким образом, полагают в ЕЭК, "будет ликвидировано еще одно препятствие, которое содержится в дорожной карте по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС на 2018-2019 годы".

По мнению экспертного сообщества союза, вступление в силу данного соглашения позволит участникам ювелирного рынка стран Евразийского экономического союза реализовать потенциал взаимной торговли, "выйти на новые рынки и получить взаимную выгоду за счет кооперации".

Между тем

Для участия в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета с двухдневным визитом в российскую столицу 24 октября прибыл белорусский премьер-министр Сергей Румас, сообщает его пресс-служба.

Заседания, уточняет источник в кабинете министров РБ, пройдут в инновационном центре "Сколково" в узком и расширенном составах, по их окончании планируется подписание документов, в том числе соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами и Республикой Сербия.