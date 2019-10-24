Путин прокомментировал ситуацию в Ливии

Извратив резолюцию ООН, ряд государств нарушили международное право - итогом стала печальная ситуация в Ливии. Об этом заявил президент РФ на первом саммите "Россия-Африка" в Сочи.

"Мы все внимательно и с большой тревогой следим за событиями, которые развиваются в вашей стране. Считаю, что то, что сейчас происходит - это результат безответственной политики ряда государств, которые действовали в нарушение международного права в Ливии и извратили соответствующую резолюцию СБ ООН", - прокомментировал Владимир Путин речь на саммите главы правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа.

"Мы желаем вам скорейшего восстановления мира, правопорядка, и уверен, что стремление к договоренности между всеми конфликтующими сторонами должно привести к восстановлению ливийской государственности. Мы все будем способствовать именно такому процессу", - заверил президент РФ.

Путин считает неприемлемым любое вмешательство во внутренние дела независимых государств. Это приводит к печальным последствиям, подчеркнул он.