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24.10.2019 14:48
Рубрика: Власть

Путин прокомментировал ситуацию в Ливии

Текст: Кира Латухина (Сочи)

Извратив резолюцию ООН, ряд государств нарушили международное право - итогом стала печальная ситуация в Ливии. Об этом заявил президент РФ на первом саммите "Россия-Африка" в Сочи.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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"Мы все внимательно и с большой тревогой следим за событиями, которые развиваются в вашей стране. Считаю, что то, что сейчас происходит - это результат безответственной политики ряда государств, которые действовали в нарушение международного права в Ливии и извратили соответствующую резолюцию СБ ООН", - прокомментировал Владимир Путин речь на саммите главы правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа.

"Мы желаем вам скорейшего восстановления мира, правопорядка, и уверен, что стремление к договоренности между всеми конфликтующими сторонами должно привести к восстановлению ливийской государственности. Мы все будем способствовать именно такому процессу", - заверил президент РФ.

Путин считает неприемлемым любое вмешательство во внутренние дела независимых государств. Это приводит к печальным последствиям, подчеркнул он.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Африка Ливия Президент Экономический форум "Россия - Африка" в Сочи
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