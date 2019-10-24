Рапота: Недоверие можно преодолеть только через диалог

Экономическую конфронтацию можно решить только путем диалога. Об этом рассказал в беседе с "РГ" в кулуарах XII Евразийского экономического форума Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

"Недоверие и конфронтационное отношение друг к другу не улучшает климат, - сказал Григорий Рапота. - И не только климат международных отношений, но и внутри стран, это очевидно, потому что консолидируют общественность против внешнего врага. Избежать этого можно только одним путем - диалогом. И этот форум как раз одна из площадок такого диалога, собственно, цель этого форума такой диалог поддерживать".

Госсекретарь отметил, что на первом форуме было человек 150-200, а сейчас их больше тысячи. "Это говорит о том, что востребована такая форма взаимодействия - конференций, где можно налаживать и отстраивать диалог".

Напомним, 24 октября в Вероне (Италия) открылся XII Евразийский экономический форум, организованный итальянской некоммерческой ассоциацией "Познаём Евразию" и Фондом Росконгресс. В нем участвуют политические и общественные деятели, представители деловых кругов, дипломаты, эксперты, журналисты из стран Большой Евразии.