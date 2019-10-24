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24.10.2019 13:51
Рубрика: Власть

Ратифицировано соглашение в рамках СНГ на случай ядерных аварий

Текст: Татьяна Замахина

Страны СНГ должны взаимодействовать для принятия мер на случай ядерной аварии. Соглашение о готовности к возможным кризисным ситуациям ратифицировала Госдума.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
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Соглашение было подписано в Астане (ныне Нур-Султан) 2 ноября 2018 года. Документ предполагает создание объединенной группы реагирования в случае аварии на ядерных объектах стран СНГ. Эта группа должна прибыть на место происшествия в течение суток.

Предусматривается упрощение процедуры трансграничного перемещения специалистов, специальной техники и оборудования при возникновении кризисных ситуаций.

Кроме того, устанавливается порядок сотрудничества государств СНГ для предоставления помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации.

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