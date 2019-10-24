Московский суд арестовал подозреваемого в госизмене

Россиянин Алексей Валуев арестован по решению Лефортовского суда Москвы. Его подозревают в государственной измене.

Валуев пробудет в СИЗО до 12 декабря, передает ТАСС.

В связи с грифом "секретно" в материалах дела судебное заседание проходило в закрытом от прессы и общественности режиме.

В прошлом месяце Мосгорсуд отказался изменить меру пресечения гражданину России Константину Антонцу, тоже обвиняемому в госизмене. В настоящее время он находится под арестом.

По такому же обвинению арестована супруга Антонца Антонина Зимина. По данным СМИ, ей вменяют передачу секретных данных спецслужбам Литвы.