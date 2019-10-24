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24.10.2019 17:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Московский суд арестовал подозреваемого в госизмене

Россиянин Алексей Валуев арестован по решению Лефортовского суда Москвы. Его подозревают в государственной измене.

Валуев пробудет в СИЗО до 12 декабря, передает ТАСС.

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В связи с грифом "секретно" в материалах дела судебное заседание проходило в закрытом от прессы и общественности режиме.

В прошлом месяце Мосгорсуд отказался изменить меру пресечения гражданину России Константину Антонцу, тоже обвиняемому в госизмене. В настоящее время он находится под арестом.

По такому же обвинению арестована супруга Антонца Антонина Зимина. По данным СМИ, ей вменяют передачу секретных данных спецслужбам Литвы.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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