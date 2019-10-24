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24.10.2019 14:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Москва во многом помогла подняться на 28 место в рейтинге Doing Business

Текст: Любовь Проценко

Сегодня стали известны результаты ежегодного рейтинга Всемирного банка Doing Business 2020, в котором Россия поднялась с 31-го на 28-е место и вошла в топ-30 стран с наиболее благоприятными условиями ведения бизнеса.

Обеспечить такую динамику в рейтинге во многом удалось за счет целого комплекса мер, которые позволяют застройщикам быстрее и легче строить в Москве. Это и исключение избыточных и дублирующих процедур, и упрощение порядка и сокращение сроков процедур, и перевод услуг в электронный вид, и создание информационных ресурсов и онлайн-сервисов для застройщиков.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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По направлению "Получение разрешений на строительство" Россия поднялась за год на 22 позиции, заняв 26 место среди 190 оцениваемых стран (23 и 24 места в рейтинге по направлению получение разрешений на строительство занимают Великобритания и США, соответственно; 30 и 33 места - Германия и Китай).

Один из ключевых факторов улучшения показателей в рейтинге - оптимизация процедур технологического присоединения, в том числе перевод услуг ресурсоснабжающих организаций в электронный вид и сокращение сроков взаимодействия с сетевыми организациями.

Занять достойное место России в рейтинге "Ведение бизнеса" по направлению "Получение разрешений на строительство" помогло упрощение порядка проведения инженерных изысканий на базе созданных информационных ресурсов и доступа к ним строительных организаций. Учли эксперты Всемирного банка и ранее реализованные реформы, в том числе по сокращению сроков отдельных процедур. В частности, срок получения разрешительной документации в Москве сократился на 34,5 дня и составил 160 дней, а количество процедур сократилось от 2 до 14 процедур.

Напомню, позиция России в рейтинге рассчитывается на основе показателей двух городов - Москвы (вес 70%) и Санкт-Петербурга (вес 30%). Принять меры по улучшению условий предпринимательской деятельности поручил президент страны Владимир Путин. Глава государства поставил задачу: к 2024 году Россия должна войти в этом в рейтинге в первую двадцатку стран мира.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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