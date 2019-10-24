Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

Россия поднялась с 31-го на 28-е место в рейтинге Всемирного банка Doing Business 2020.

Он отражает простоту регистрации компаний, уплаты налогов, совершения таможенных формальностей и других стандартных бизнес-процедур в одних странах по сравнению с другими. Первые места занимают Новая Зеландия, Сингапур и Гонконг.

В отношении России Всемирный банк отметил сокращение сроков подключения к электросетям (по этому показателю Россия переместилась в рейтинге с 12-го на седьмое место, это самое успешное для нее направление), усиление защиты миноритарных акционеров, сокращение сроков возврата НДС, совершенствование программ "1С", используемого для выплат налогов и зарплат.

В рейтинге Россия остается лучшей из стран БРИКС, опережает половину стран Европы, находясь между Австрией и Японией, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин. "Но конкуренция, конечно, усиливается, тот же Китай с 46-го места передвинулся на 31-е место, нас уже вплотную поджимает, поэтому даже для того, чтобы просто сохранять свои позиции, нам придется очень активно двигаться вперед", - сказал Орешкин.

Для этого Минэкономразвития в 2018 году запустило механизм трансформации делового климата - на основе предложений деловых ассоциаций в начале 2019 года утвержден план по устранению разного рода избыточных или устаревших ограничений и требований, сокращению сроков процедур, созданию новых сервисов для предпринимателей, переходу на электронный документооборот и так далее. Предполагается, что этот план будет постоянно обновляться.

Рейтинг Doing Business не является полным отражением инвестклимата, в частности, не измеряет стабильность регулирования, отметил Орешкин. "Частое изменение условий, низкая предсказуемость, - это то, что сейчас волнует инвесторов больше всего, потому что с процедурами мы справились, теперь нужно справиться со стабильностью", - заключил он.

Согласно "майскому" указу 2012 года, правительство должно было принять меры по улучшению условий предпринимательской деятельности, в результате которых Россия должна была переместиться в рейтинге Всемирного банка со 120-го места (на котором она тогда находилась) до 20-го места в 2018 году.

Эксперты неоднократно отмечали условность показателей рейтинга. Так, по России они рассчитываются только по Москве и Санкт-Петербургу. По самому "проблемному" для России показателю "Международная торговля" (здесь РФ осталась на 99-м месте) экспортные процедуры оцениваются по вывозу стали в Италию, импортные процедуры - по ввозу автозапчастей из Германии.

Из стран постсоветского пространства дальше всех в рейтинге удалось продвинуться Грузии (седьмое место), Литве (11-е) и Эстонии (18-е).