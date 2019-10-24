Нурмагомедов не станет устраивать провокации Макгрегору в Москве

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов не собирается встречаться с ирландцем Конором Макгрегором, который проведет в Москве пресс-конференцию. Многие ожидают, что на ней может быть объявлено о проведении реванша между бойцами. Однако пока представители обоих спортсменов хранят молчание.

С учетом стычки после прошлогоднего боя, в котором Нурмагомедов забрал себе чемпионский титул, а также недавней перепалки в соцсетях, можно было предположить, что Хабиб устроит провокацию в отношении ирландца. Однако представитель Нурмагомедова заявил, что ничего подобного не будет.

"Хабиб не в Москве. Мы не планировали и не будем ничего подобного делать", - сказал представитель команды россиянина ТАСС.

Бой между Макгрегором и Нурмагомедовым состоялся 6 октября прошлого года и завершился победой россиянина удушающим приемом. После окончания поединка произошла стычка между командами бойцов, в которой участвовали и сами спортсмены. В итоге россиянин был дисквалифицирован на девять месяцев, ирландец на шесть. Ранее, в апреле 2018 года Макгрегор совершил нападение на автобус с бойцами UFC, в котором находился и Хабиб. За это он был приговорен к штрафу и исправительным работам.