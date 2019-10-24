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24.10.2019 16:02
Рубрика: Легковые авто

Столичным водителям посоветовали скорее переходить на зимнюю резину

Текст: Иван Пышечкин
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Московским автомобилистам лучше поторопиться с заменой летней резины на зимнюю из-за скорых заморозков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости
Зимняя резина: как понять, что ее пора менять

В Госавтоинспекции сообщили, что время "переобуваться" пришло, а не то водителей ждет "день жестянщика".

В ведомстве отметили, что, по прогнозам, заморозки придут в столичный регион уже на следующей неделе. Именно поэтому не стоит затягивать со сменой покрышек. Первые морозы и обледенение дорог часто застают водителей врасплох. Из-за этого растает число мелких аварий.