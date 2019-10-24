Три музея, куда можно съездить во время школьных каникул

Фестиваль "Музейный ретрит", придуманный Ассоциацией менеджеров культуры, нацелен на то, чтобы помочь встретиться двум независимым созданиям. С одной стороны, это путешественники, легкие на подъем, предпочитающие незаезженные маршруты, подвижное расписание и свободу от обязательств перед туристической группой. Никаких, знаете ли, "посмотрите направо... посмотрите налево… идем в автобус, едем дальше". С другой стороны - это не менее независимые, увлеченные энтузиасты, создавшие частные музеи. В фокусе внимания нынешнего "Музейного ретрита", то бишь музейного убежища, или говоря высоким штилем - приюта для отдохновения, - музеи Ярославской области.

Ярославская область, которая туристскими автобусами изъезжена вдоль и поперек, выглядит не самым очевидным выбором для этого самого "ретрита". Не в том смысле, что там нет мест отдыха, а ровно наоборот, - туда и так все едут. Но - в основном по одним и тем же адресам. Меж тем есть места не то, чтобы "тайные", но известные своим, в округе. Вот три адреса - только для своих.

Музей искусства колокольного литья

Ярославская область, город Тутаев, улица Осипенко, 4а

При том, что музей открыт совсем недавно, 27 июля этого года, коллекция колоколов, занявшая полностью два этажа небольшого современного здания, собиралась двадцать пять лет. Старые колокола, треснувшие или замененные новыми, везли в Тутаев, заслышав, что здесь есть колокольный завод Николая Шувалова "Италмас" - мол, на переплавку сгодится. Шувалов же, который методом проб и ошибок восстановил технологию колокольного литья XVII века, экспериментируя на собственном огороде (попутно едва не спалив собственный дом в ходе экспериментов), старые колокола для литья не использовал. Похоже, по причинам чисто технологическим. Он добивался правильного глубокого звучания колоколов. И тут качество бронзы, а не только технология работы имеет значение.

Когда у вас рядом с цехами собирается коллекция колоколов разного размера, предназначения и возраста (самые ранние - чуть ли не с XVII века), для размещения которой нужен, как минимум, небольшой особнячок, идея музея начинает витать в воздухе. Но Николай Александрович как человек основательный пригласил историка - Александра Михайлова. Тот придумал концепцию экспозиции. Сам и сделал ее. Так, рядом с заводом колоколов появился музей искусства колокольного литья. Здесь вам расскажут, почему колоколам давали прозвища, когда появились первые колокола в России, чем наши колокола отличаются от западноевропейских, дадут послушать, как звучат колокола и колокольчики всех видов и даже позволят устроить колокольный звон.

Отдельная история - о заводах XVIII-XIX веков, ливших колокола в Гатчине и Вологде, Саратове, Ростове-на-Дону, Вятке… Между прочим, экскурсия в цеха "Италмаса" тоже возможна. И, разумеется, есть раздел экспозиции о жизни колоколов в советское время. Тут много документального материала, есть фрагменты разбитых колоколов. Наконец, почти остросюжетным "производственным детективом" выглядит история восстановления колокольного дела в 1990-е. История о том, как крупному машиностроительному заводу срочно поручили сделать большой церковный колокол по заданию "партии и правительства" и как в итоге завод справился с заданием, сделав большой … корабельный колокол, явно ждет своих Ильфа и Петрова. Надо ли говорить, что то этот красавец (правда, не самый звучный) тоже в коллекции?

Понятно, что идеальна поездка в Тутаев в августе, когда тут проводится еще и фестиваль колокольного звона, но зато в ноябре народу меньше… А Волга прекрасна в любое время года.

Рыбинский музей-заповедник

Рыбинск, Волжская набережная, 2

Спрашивается, при чем тут один из известнейших и старейших музеев-заповедников в Верхнем Поволжье, если речь о частных музеях?

Но частные музеи основываются на личных или семейных коллекциях. А Рыбинский музей, созданный в 1910 году как музей естественной истории, в 1920 стал реально убежищем (или тем самым "музейным ретритом") для богатейших собраний из окрестных дворянских усадеб Мусиных-Пушкиных, Михалковых, Лихачевых, Куракиных, Ухтомских… В разгар Гражданской войны в музей поступали редчайшие книги, графика и живопись, бронза и старинная мебель, фарфоровая посуда и скульптуры… Речь шла не о десятках - о сотнях произведений, которые вошли в коллекцию музея. В этом году музей выпустил целую серию изданий, посвященных усадьбам, истории их владельцев и коллекциям… А на материале одной из коллекций, пришедших из усадьбы Петровское, "дворянского гнезда" Михáлковых на левом берегу Волги, сделана выставка "Европа-Россия". Кроме голландских и французских гравюр XVII века и XVIII века, богемского хрусталя и английского веджвудского фарфора, тут можно увидеть французские каминные часы, точь-в-точь такие, какие были в кабинете Пушкина, полную гравюрную серию "Музы" Хендрика Гольциуса, нидерландского мастера XVI века, итальянскую майолику XVII века, мраморный портрет Александра I, книги и реконструкцию рабочего кабинета хозяина Петровского… Один из первых владельцев усадьбы, к слову, был студентом университета в Геттингене. Почти как пушкинский Ленский… Словом, владельцы русской усадьбы на берегах Волги ощущали себя совершенными европейцами. И уж точно не провинциалами.

Но вообще-то Рыбинск прежде всего был богатым торговым городом. Здесь деньги не швыряли - их зарабатывали и умели считать. Музей хранит эту память о людях, в которых деловая хватка и практическая сметка соединялись с основательностью "самостоянья". Мало того, что главное здание музея-заповедника - здание бывшей Хлебной биржи, построенной в начале ХХ века, в его экспозиции - старинные портреты купцов и их "вторых половин", история бурлаков, торговли и судоходства по Волге… Если Ярославль строил железную дорогу до Москвы, то практичный Рыбинск протянул железнодорожную ветку до северной столицы, то есть к Балтийскому морю.

А этажом ниже - чудеса естественной истории, от черепа бизона до скелета мамонтенка. И конечно, желающие могут узнать все о геологической истории этой древней земли.

Частный музей фотографии

Ярославль, улица Трефолева 12, 2-й этаж

Практически за каждым частным музеем - поразительная история людей, увлеченных, настойчивых, целеустремленных… История о том, как летчик Владимир Дорофеев увлекся фотографией, стал успешным фотографом и собрал неслабую коллекцию дагеротипов и снимков, старых камер и относительно новых проявочных машин - это предыстория музея. Она не сказать, чтобы простая.

Но и музей не прост. Даром, что занимает один этаж здания в центре Ярославля. Музей не просто интерактивный. Это разом старинная фотостудия, фотохимическая лаборатория, лекционный класс и уроки печати снимков. История фотографии тут прежде всего рассказывается как история технологий. Все аппараты действующие. И когда вам не просто объясняют, как работал ретушер над газетным снимком еще сорок лет назад, но и дают попробовать самому внести правку на станке ретушера, вы в какой-то момент ощущаете себя как в… машине времени. Пленочные фотокамеры обретают почти романтическую ауру. "Археология культуры" тут из абстрактного понятия превращается в приключение. А фотограф оказывается героем, который открывает невидимое, будь то изображение, ждущее проявки, или прошлое, мерцающее на пластинке дагерротипа.