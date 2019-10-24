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24.10.2019 18:20
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Валерий Гергиев открывает новый фестиваль в Москве

Текст: Ирина Муравьева
Новый музыкальный проект Валерия Гергиева - Московский фестиваль "Зарядье" - пройдет в Москве с 30 октября по 4 ноября. В реестре гергиевских фестивалей он войдет в десятку международных проектов, которые маэстро ведет в России и мире. Для Москвы - это второй его фестиваль, но в отличие от Московского Пасхального новый проект четко связан с локацией - Концертным залом "Зарядье". В афише - 12 программ с участием оркестра, солистов и хора Мариинского театра (оперы "Пеллеас и Мелизанда" Клода Дебюсси, "Тангейзер" Рихарда Вагнера, "Иоланта" Чайковского), концерты лауреатов конкурса Чайковского, симфонические сочинения. Валерий Гергиев прокомментировал: "Российской газете" идею фестиваля:

В чем суть нового проекта?

Валерий Гергиев: Если говорить о задумке фестиваля в "Зарядье", то он призван раскрыть все возможности нового зала в центре Москвы - не только концертные и акустические, но и его театральный потенциал. Именно поэтому мы везем в Москву только что подготовленный к премьере в Мариинском театре спектакль "Пеллеас и Мелизанда". Конечно, у нас разные с "Зарядьем" параметры сцены и чем-то он будет отличаться от нашей постановки, но это важное начинание. Нам хотелось бы и "Тангейзер" показать в Москве в сценическом варианте, но это сложно сделать чисто технически: поставить декорации, навесить, потом снять, навесить другое, установить декорации. В рамках нескольких дней в Москве это невозможно.

Фото: Фонд Валерия Гергиева/ Александр Шапунов
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Почти половина афиши фестиваля - концерты лауреатов конкурса Чайковского. Это исполнительский тренд фестиваля?

Валерий Гергиев: Да, на фестивале выступят победители разных номинаций XVI конкурса Чайковского. В Москве их не слышали уже четыре месяца и, надеюсь, уже соскучились. Я с ними все это время выступал: в Лондоне, в Швейцарии, в Германии, в Японии и т.д. Сейчас соберем всех в Москве: это будут разнообразные по программам и составу исполнителей концерты. Мне хотелось бы привлечь внимание москвичей и общественности к этому событию. Эта молодежь - наше великолепное будущее. И нам еще предстоит год, два, три вести их, предлагать им интересные программы. Для чего мы проводим Конкурс Чайковского? В свое время Даниил Трифонов, победитель XIII Конкурса Чайковского играл со мной первые шесть-восемь месяцев в десятках стран: в том числе, на открытии сезона в Карнеги Холл, в Лондоне, с Венской филармонией, в Японии. Сегодня он один из самых ярких пианистов современности.

На фестивале у нас будут и тематические концерты, посвященные Моцарту, Прокофьеву, Чайковскому. Самое главное, не забывать о том, что Конкурс Чайковского - это еще и очередной триумф самого Петра Ильича. К счастью, стали чаще играть его Второй, Третий концерты. Победитель XVI Конкурса Чайковского Александр Канторов убедил всех именно Вторым концертом Чайковского. Фокус на композиторе - это всегда было моей главной задачей как худрука Мариинского театра, как основателя фестивалей в нескольких странах по всему миру. Я всегда концентрировался на композиторе - главном герое.

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Персона: Валерий Гергиев
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