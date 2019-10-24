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Рубрика: Авто
Проект: В регионах

Росстат назвал регионы с самым дорогим и дешевым бензином

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Самый дорогой бензин продается в Анадыре, самый дешевый - в Барнауле. Это стало ясно из новых данных Росстата о стоимости моторного топлива.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Чеченские водители наезжают самые большие пробеги

В сибирском Барнауле литр бензина в среднем стоит 43,03 рубля, а в дальневосточном Анадыре - 57,74 рубля.

Недорогой бензин можно купить в Ярославле (42,59 рубля за литр), Волгограде (44,74 рубля), Ульяновске (42,91 рубля), Архангельске (43,42 рубля), Салехарде (42,52 рубля), Назрани (42,68 рубля). Дорогое топливо в Москве (46,5 рубля), Черкесске (46,56 рубля), Кирове (45 рублей), Калининграде (47,89 рубля), Ханты-Мансийске (47,5 рубля).

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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В целом, по данным Росстата, с 15 по 21 октября зафиксировано увеличение цен на бензин в 18 регионах: наибольшее в Благовещенске - на 0,4% и Черкесске - на 0,3%.

Снижение цен на бензин отмечалось в Красноярске - на 0,6%, Майкопе, Барнауле, Оренбурге и Краснодаре - на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге с 15 по 21 октября цены на бензин не изменились.

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