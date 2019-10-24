Сотрудник саровского ядерного центра получил срок за майнинг

Саровский городской суд приговорил к 3 годам и 3 месяцам колонии сотрудника федерального ядерного центра за попытку майнинга биткоинов на рабочем месте. Об этом пишет РИА Новости.

Кроме срока в колонии общего режима сотруднику предстоит выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Приговор в силу еще не вступил, в течение десяти дней его можно будет обжаловать.

Напомним, нескольких сотрудников Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики в закрытом городе Сарове задержали за попытку майнинга криптовалют на рабочем суперкомпьютере в феврале этого года.

Одного из них в сентябре суд оштрафовал на 450 тысяч рублей, другого - на 250 тысяч и приговорил к 4 годам условно.