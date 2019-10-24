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24.10.2019 18:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сотрудник саровского ядерного центра получил срок за майнинг

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

Саровский городской суд приговорил к 3 годам и 3 месяцам колонии сотрудника федерального ядерного центра за попытку майнинга биткоинов на рабочем месте. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: iStock
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Кроме срока в колонии общего режима сотруднику предстоит выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Приговор в силу еще не вступил, в течение десяти дней его можно будет обжаловать.

Напомним, нескольких сотрудников Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики в закрытом городе Сарове задержали за попытку майнинга криптовалют на рабочем суперкомпьютере в феврале этого года.

Одного из них в сентябре суд оштрафовал на 450 тысяч рублей, другого - на 250 тысяч и приговорил к 4 годам условно.

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