Омичей-дебоширов не пустили на рейс Новосибирск - Таиланд

Двух жителей Омска полицейским пришлось вывести из самолета в новосибирском аэропорту Толмачево. Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, причиной этому стали нецензурная лексика и попытка спровоцировать конфликт с другими пассажирами.

Перед самым вылетом экипаж авиалайнера, направлявшегося на Пхукет, принял решение об отказе в перевозке двух дебоширов. Они находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и вели себя агрессивно.

Чтобы выдворить нарушителей порядка из самолета, на борт поднялись полицейские, однако омичи отказались подчиняться их законным требованиям. Стражам порядка пришлось применить силу и надеть на одного из мужчин наручники.

Пройти медосвидетельствование оба нарушителя отказались. Их препроводили их в линейный отдел, где сотрудники полиции составили протоколы об административном нарушении. Сейчас материалы переданы в суд.