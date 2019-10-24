Матросам яхты "Сибирь" в кругосветном путешествии пришлось голодать

Экипажу яхты "Сибирь", которая держит курс на Антарктиду под флагом "Российской газеты", приходится не только бороться со штормами, но и голодать.

- Качка отбивает всякий аппетит, - пояснил "РГ" капитан яхты Сергей Щербаков. - К тому же, когда штормит, готовить очень трудно. Кастрюли валятся с плиты, тарелки летают. В лучшем случае можно электрочайник вскипятить и заварить лапшу.

- При сильном волнении на море аппетит, действительно, улетучивается. Еда вообще в рот не лезет, - делится собственными ощущениями матрос "Сибири" Алексей Декельбаум. - Во время пересечения Бискайского залива в жесткую качку я за трое суток съел пол-яблока и печенье. Изрядно похудел, но совершенно не чувствовал голода.

По словам капитана, чтобы на яхте ничего не летало и не падало, во время болтанки все приходится крепить. Чтобы не свалиться с полки, спать моряки укладываются на полу, привязываясь к неподвижным частям яхты, которые неподвижными, когда все качается, назвать сложно. Да и сон в таких условиях - сплошное наказание. Отоспаться можно только во время штиля или в порту.

Следующий пункт остановки яхты - Лиссабон, идти до которого 300 километров. Море штормит, но готовить можно, считают матросы. Сегодня на камбузе в перерывах между вахтами дежурят Алексей Декельбаум и Евгений Забродин.

- На мне - завтраки и ужины, на Жене - обеды, - поясняет Алексей. - Мои "коронки" - горячие бутерброды с колбасой, овощами и сыром или яичница с помидорами. Женя - спец по супам и ухе.

Кстати, о капитане яхты "Сибирь" как о рыбаке ходят легенды. В 2001-м году в Порту он самодельной острогой сумел подцепить более десятка кефалей. На днях этот опыт довольно успешно повторил Евгений Забродин, который накормил команду отличным ужином.

Между тем

Сейчас экипаж "Сибири" полностью не укомплектован, но это временно. В Лиссабоне к команде присоединится матрос из Бремена, на Кабо Верде должен прилететь еще один. Пока сложную вахту несут четыре человека вместо шести (вместе с капитаном).