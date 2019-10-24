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24.10.2019 17:37
Проект: В регионах

Октябрьский округ Омска украсит обновленная Восточная роща

В Октябрьском округе продолжается благоустройство Восточной рощи.
Фото: Владимир Казионов Фото: Владимир Казионов
Фото: Владимир Казионов

То, что ее любят омичи, еще раз подтвердил рейтинг. Этот природно-рекреационный комплекс занял второе место в голосовании за проекты обустройства общественных пространств-2019. Первым в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды" оказался сквер ветеранов авиации "Крылатое братство", где работы полностью выполнены еще в прошлом году.

Благоустройство Восточной рощи городские проектировщики планировали провести в два этапа в 2019 и 2020 годах. Первый проект реализует победившая в электронном аукционе подрядная организация "Мастер55". На его реализацию предусмотрено порядка 9,5 миллиона рублей.

- На сегодняшний день заасфальтирована территория под спортивную площадку, установлено 1,5 тысячи метров поребриков, 21 опора освещения со светильниками, проложен электрический кабель. Основной вид работ, которые ведутся сегодня - укладка тротуарной плитки, - сообщил первый заместитель главы администрации Октябрьского округа Дмитрий Котов. - Кроме того, по плану подрядчику предстоит еще установить четыре десятка урн и вазонов, 22 скамейки, детский городок, а также перенести на новое покрытие спортивную площадку.

Дмитрий Котов подчеркнул, что на территории Восточной рощи в ежедневном режиме проходят рабочие совещания с участием руководителей окружной администрации, представителей управляющей компании, городского Управления дорожного хозяйства и благоустройства, а также подрядчика. Технический надзор за выполнением работ осуществляет компания "СтройТехЭксперт".

В 2020 году работы по благоустройству рощи будут продолжены. Второй этап включает в себя устройство велосипедной дорожки, велопарковок, оборудование сценической площадки, монтаж дополнительного освещения, посадку деревьев и кустарников, обустройство газонов. Кстати, в этом году в роще уже высажено 10 сосен-крупномеров.

- Восточная роща - место притяжения для омичей, которые здесь гуляют, отдыхают, общаются с природой, кормят белочек.Здесь проводятся праздничные и спортивные мероприятия, - делится председатель КТОСа "Шинник" Татьяна Казакова. - Поэтому жители очень рады, что рощу начали благоустраивать, и что, наконец, решится главная проблема - освещения. Некоторые омичи приходят сюда специально, чтобы понаблюдать за ходом работ. А они продвигаются достаточно быстрыми темпами: рабочие трудятся с раннего утра до позднего вечера. Отмечу, что проект благоустройства рощи получился очень удачным: в нем учтены интересы людей самого разного возраста.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой администрации города Омска

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