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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Некому командовать

В Омске растет спрос на топ-менеджеров
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 240(7998)
С начала года количество вакансий в сфере топ-менеджмента в Омске выросло на восемь процентов. Наибольшим спросом у работодателей пользуются управленцы со стажем. В списке главных требований - высшее образование, успешный опыт управления, умение планировать и мыслить стратегически.
Фото: istock
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Об этом говорят исследования, проведенные специалистами сайтов поиска работы. Омским предприятиям требуются менеджеры по персоналу, продажам, развитию, маркетингу, производству, информационным технологиям, юридическому сопровождению, а также главбухи. Работодатели готовы платить ведущим менеджерам в среднем 76,8 тысячи рублей в месяц. Но достойных соискателей мало.

- Шестьдесят четыре процента опрошенных представителей компаний отмечают, что претендентам на руководящие должности не хватает опыта и квалификации. Многие не обладают навыками работы с людьми, эмоциональной стабильностью. Не имеют лидерских качеств, способности находить нестандартные решения, - сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы компании HeadHunter (НН) в СФО Елана Таращук.

В сфере продаж омичам предлагают в среднем 56 тысяч рублей в месяц. При этом зарплата руководителей отдельных торговых точек начинается от 20 тысяч. За управление сетью продовольственных маркетов предлагают 40 тысяч рублей, туристических бюро - 60 тысяч, агентств недвижимости - 70 тысяч руб-лей. За руководство магазином канцтоваров - 30 тысяч.

В рубрике "Производство и промышленность" средняя зарплата ниже - порядка 33 тысяч рублей в месяц. Разброс существенный. Например, мастеру участка сварки, механической обработки предлагают 25 тысяч, а руководителю отдела по производству БАДов - 60 тысяч. Зарплата - официальная, но при этом в списке требований - два десятка пунктов. Попадаются и завышенные, несоответствующие уровню оплаты труда требования.

- На сайте поиска работы увидел вакансию администратора. А когда связался с работодателем, выяснилось, что речь идет о полной занятости и ненормированном рабочем дне. В перечне функций - обязанности кадровика, снабженца, бухгалтера, завскладом. Помимо этого, надо знать технологию швейного производства, а также металловедения. И при этом необходимо "всегда иметь хорошее настроение", - поделился опытом омский менеджер Виктор Полуйко. - За весь этот набор предлагают зарплату в двадцать тысяч рублей. А белая она или серая, мне так и не объяснили.

Многие работодатели требуют от сотрудников обязательного соблюдения дресс-кода, причем довольно строго.

- Каждая десятая компания прибегает к наказанию на несоб-людение этого правила, - поясняет Елана Таращук. - Так что если топ-менеджер решится прийти на работу в джинсах, то в лучшем случае получит выговор, а в худшем штраф. Рублем за такое нарушение наказывают каждого третьего представителя сферы "Рабочий персонал" и "Безопасность". Выговор чаще выносят банкиры и руководители медицинских и фармакологических учреждений.

По словам экспертов, спрос на топ-менеджеров будет расти. Это продиктовано стабилизацией экономики и стремлением компаний оптимизировать расходы - один толковый руководитель нередко способен заменить сразу нескольких сотрудников.

Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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