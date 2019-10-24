В кругосветке экипаж яхты "Сибирь" встретился с потомками корсаров

Экипаж омской яхты "Сибирь", совершающей кругосветное плавание с заходом в Антарктиду, в разных городах активно общается с местным населением и соотечественниками. Интерес иностранцев к экспедиции - неподдельный, заявляют мореплаватели.

В Сен-Мало сибиряков тепло встретили соотечественники из Русского клуба, а также местные яхтсмены Фото: Омский яхтклуб

- Мы уже поселили порты Финляндии, Германии, Нидерландов, Франции. И всякий раз убеждаемся, народная дипломатия - это самое сильное средство объединения людей. Каких бы политических взглядов люди ни придерживались, они готовы к дружескому общению, - рассказал "РГ" капитан яхты "Сибирь" Сергей Щербаков.

Самыми эмоциональными оказались французы. В Сен-Мало сибиряков тепло встретили соотечественники из Русского клуба, а также местные яхтсмены.

- Как оказалось, многие из них - потомки корсаров, - сообщил матрос "Сибири" Алексей Декельбаум. - В их числе и очень опытные моряки, которые не только чтут память о незаурядных предках, но сами активно участвуют и побеждают в престижных международных гонках. При этом они не скрывали своего восхищения намерениями россиян пройти от центра Евразии до Антарктиды. И даже по-хорошему нам завидовали.

Интерес к кругосветке проявили местные газетчики, а также корреспонденты сайта мэрии Сен-Мало, которым капитан дал телеинтервью.

В Бресте вместе с французами, которые изучают русский язык, сибиряки возложил цветы к памятнику солдатам трех бригад Русского экспедиционного корпуса, прибывшим в страну в 1916 году и героически сражавшимся на французском фронте Первой мировой войны.

- Еще одна неожиданная встреча - с супружеской парой из Риги Андреем и Санитой - состоялась в Ла Корунья. Сюда наша потрепанная, но бодрая "Сибирь" причалила после пяти дней шторма в Бискайском заливе, - дополняет Алексей Декельбаум. - Ребята просто подошли к нам, завязали разговор. А потом рассказали о нашей экспедиции в Сети всем своим друзьям.

Не стал исключением и португальский город Порту, куда "Сибирь" зашла из-за проблем с двигателем. Местные жители живо интересовались историей и трудностями похода, предлагали путешественникам помощь.

Следующей остановкой "Сибири" станет Лиссабон. По словам капитана Сергея Щербакова, там ее уже ждут, сверяют часы, согласовывают программу новых встреч.

Между тем

Кругосветная экспедиция яхты "Сибирь" приурочена к 200-летнему юбилею открытия Антарктиды русскими моряками под командованием Беллинсгаузена и Лазарева. В Бресте к маршруту присоединилась яхта Xanadu, в тандеме с которой российские путешественники будут проводить научные исследования по проблемам глобального потепления и деградации ледников.