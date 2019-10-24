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Рубрика: Легковые авто

Чеченские водители наезжают самые большие пробеги

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

В среднем самый большой пробег на легковых автомобилях наезжают автовладельцы из Чечни. Такие данные приводит аналитическое агентство "Автостат".

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Эксперты назвали среднюю мощность автомобилей в России

Среднегодовой показатель пробега для автовладельцев, прописанных в Чечне, - 19,2 тысячи километров. Этот показатель по другим республикам северного Кавказа находится в диапазоне 17-17,5 тысячи км.

Средний показатель по всей России - около 15 тысяч км. Наименьший среднегодовой пробег демонстрируют автовладельцы из Чукотского АО - 10,2 тысячи км.

Полные данные "Автостат" опубликовал в отчете "Среднегодовые пробеги легковых автомобилей". Подсчет основан на анализе объявлений о продаже подержанных автомобилей в России с 2013 года.

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