Чеченские водители наезжают самые большие пробеги

В среднем самый большой пробег на легковых автомобилях наезжают автовладельцы из Чечни. Такие данные приводит аналитическое агентство "Автостат".

Среднегодовой показатель пробега для автовладельцев, прописанных в Чечне, - 19,2 тысячи километров. Этот показатель по другим республикам северного Кавказа находится в диапазоне 17-17,5 тысячи км.

Средний показатель по всей России - около 15 тысяч км. Наименьший среднегодовой пробег демонстрируют автовладельцы из Чукотского АО - 10,2 тысячи км.

Полные данные "Автостат" опубликовал в отчете "Среднегодовые пробеги легковых автомобилей". Подсчет основан на анализе объявлений о продаже подержанных автомобилей в России с 2013 года.