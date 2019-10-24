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24.10.2019 12:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В КЧР археологи раскрыли тайну древнего кургана у села Важное

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сотрудники Института археологии РАН и Карачаево-Черкесского госуниверситета имени Умара Алиева раскрыли тайну захоронения в кургане "Важное IV" в Усть-Джегутинском районе КЧР. Оказалось, что там в XI-XII веках были похоронены половцы - мужчина и женщина. Ранее считалось, что курган принадлежит аланам и датируется VIII веком.

Сообщение о научном открытии было сделано на конференции "Кавказоведение: опыт, проблемы и перспективы", прошедшей при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.

Фото: iStock
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Впервые курган "Важное IV" был открыт и описан археологом из Санкт-Петербурга Михаилом Рысиным в 1999 году. Однако, зимой прошлого года при строительстве автомобильной дороги А-155 Черкесск-Домбай большая часть кургана была уничтожена бульдозерами. Археологам осталось проводить лишь спасательные раскопки.

"В сохранившейся части восточного полога кургана, на глубине около одного метра от поверхности, зафиксировано погребение, которое было ориентировано головой на запад. Справа от погребенного найдены фрагменты клинка, вероятно сабли, и скоба-крепеж от портупейного ремня", - сообщает заведующий археологическим музеем КЧГУ Ахмат Айбазов.

Рядом с мужчиной было зафиксировано женское погребение. Там найдено бронзовое зеркало с диаметром 5-6 сантиметров с крестовидными рисунками, бронзовая пуговица, бубенчик и ногтечистка. Прибывшие на раскопки ученые из Москвы и Нальчика посчитали, что захоронение относится к аланскому периоду и датируется эпохой Раннего средневековья (VIII-X веками). Однако многие предметы принадлежали кочевникам.

""Особенности погребального обряда позволяют идентифицировать их как погребения кочевников половецкого времени. Подобные погребения на территории Карачаево-Черкесии известны во многих местах, в частности недалеко от исследованного нами кургана, в районе аула Кубина.", - считает младший научный сотрудник Института археологии РАН Онгар Чагаров.

Общество Наука Общество История Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия
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