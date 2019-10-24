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24.10.2019 11:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Петербург стал лидером популярных осенних турмаршрутов

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Санкт-Петербург, по оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), признан самым популярным экскурсионным направлением этой осени.

Кроме Северной столицы, в топ-5 самых привлекательных туристических маршрутов вошли Москва, Казань, города "Золотого Кольца" и Калининград, сообщается на официальном сайте организации.

Фото: iStock
Названы самые красивые города России для осенних путешествий

Туроператоры несколько удивлены тем обстоятельством, что за пределами этой пятерки лидеров оказались такие популярные направления как Великий Устюг, маршруты в рамках "Серебряного ожерелья", автобусные туры выходного дня из Москвы.

Интересно, что у туристов, предпочитающих путешествовать автобусом, особой популярностью этой осенью пользуются поездки в Воронеж, Смоленск, Тверскую область.

По словам представителя одного из туроператоров Воладимира Лутова, большим спросом пользуется маршрут "Русский сувенир" (Федоскино - Жостово - Гжель - Сергиев Посад - Абрамцево - Большие дворы, с посещением производства и мастер-классами). А такие направления, как Мурманск, Ханты-Мансийск уже практически закрыты.

Как отмечают в пресс-службе АТОР, большинство зарубежных туристов предпочитают путешествовать по России уже проверенными маршрутами. Общий спрос на экскурсионные поездки по России возрос на 5-7 процентов. Цены на поездки в этом году держатся примерно на прошлогоднем уровне: 12-15 тысяч рублей на человека за три-четыре дня путешествия, не считая расходов на дорогу.

Экономика Туризм Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Центральная Россия СЗФО Санкт-Петербург ПФО Татарстан Казань СЗФО Калининградская область Калининград ЦФО Воронежская область Воронеж ЦФО Смоленская область Смоленск Развитие туризма в России
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