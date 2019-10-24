В Калининграде завели дело о смерти от ожога задержанного полицией

Уголовное дело по статье "Халатность" возбудили в Следственном комитете РФ по Калининградской области по результатам проверки обстоятельств гибели задержанного, обварившегося кипятком в отделении полиции.

Трагедия произошла ночью 20 октября. Накануне вечером 36-летнего жителя Черняховска доставили в дежурную часть ОВД Московского района Калининграда за совершение административного правонарушения, где поместили в камеру содержания задержанных.

Затем, как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, задержанный умышленно повредил радиатор отопления и получил термические ожоги. Полицейские оказали ему первую помощь и вызвали "скорую", которая увезла его в больницу, где он скончался.

Как полагает следствие, должностные лица из числа сотрудников отдела полиции не обеспечили надлежащего контроля за безопасным содержанием, поведением и состоянием здоровья административно-задержанного, сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

- Имея данные с камер видеонаблюдения об агрессивном поведении мужчины, пребывавшего в состоянии опьянения, по версии следствия, полицейские должным образом контроль за его безопасным содержанием не осуществляли, что привело к получению калининградцем обширного термического ожога, не совместимого с жизнью, - считают в региональном СК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается, производятся допросы свидетелей, назначен ряд судебных экспертиз. Региональное УМВД проводит собственную служебную проверку.