Мэром Симферополя захотели стать девять человек

На муниципальный конкурс на замещение должности главы администрации Симферополя подали необходимые пакеты документов девять человек. Об этом сообщила пресс-служба Симферопольского городского совета.

Три из девяти кандидатов подали документы в самый последний момент, и им пришлось обратиться с письменными заявлениями о продлении на два дня срока приема документов по уважительным причинам.

Среди претендентов на должность градоначальника - экс-мэр Симферополя, советник главы Республики Крым по вопросам местного самоуправления Наталья Маленко, председатель Госкомрегистра Республики Крым Александр Спиридонов, заместитель директора "Единой республиканской тендерной компании" Дмитрий Бондарев, генеральный директор "Управляющей компании "Новый Чехов" Валерий Турецкий, представитель КПРФ Степан Кискин, директор "Детского парка" Антон Якулевич, региональный директор фирмы "Продекс" Антон Ганин, директор МУП "Метроград" Елена Проценко и министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Сергей Зырянов. Завтра всем им предстоит выступить с программной речью перед конкурсной комиссией, изложить свое видение приоритетов развития столицы Крыма и ответить на вопросы о знании законодательства.

Конкурс на замещение должности главы администрации крымской столицы состоится 25 октября в административном здании горсовета в 10 часов. Он будет транслироваться в прямом эфире телеканала "Крым 24" и на портале правительства Республики Крым. Там же будет организовано онлайн голосование за кандидатов, в котором смогут принять участие все крымчане.

Завтра же состоится 4-я очередная сессия Симферопольского городского совета, на которой могут быть утверждены итоги конкурса, и столица Крыма обретет четвертого по счету мэра с момента возвращения полуострова в состав РФ.